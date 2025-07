La pioggia al Sachsenring ha messo a dura prova i piloti della MotoGP™, regalando un sabato di qualifiche ad alta tensione tra cadute e (relative) sorprese. In prima fila, alla fine, c'è sempre lui, Marc Marquez: il numero 93 del team Ducati torna a conquistare la pole position in Germania, un tracciato che lo ha già visto vincere otto volte in MotoGP, ma dove non partiva davanti a tutti dal 2019.

Il turno decisivo si è svolto su asfalto bagnato e ha esaltato le doti di chi sa spingere sul gas nonostante le insidie dell'acqua. Così Johann Zarco, risalito dalla Q1 con la Honda LCR Castrol, ha finito per essere protagonista: il francese ha battagliato con Marquez per tutta la sessione, rimanendo incollato al suo passo e chiudendo a un decimo e mezzo dal tempo di riferimento, 1:27.811. Zarco si conferma tra i più efficaci sul bagnato, dopo la vittoria di Le Mans dello scorso maggio... sotto la pioggia.

Chiude la prima fila Marco Bezzecchi, che firma la sua miglior qualifica stagionale con l'Aprilia RS-GP del team ufficiale. Tre moto di tre costruttori diversi apriranno così lo schieramento: Ducati, Honda e Aprilia.

Franco Morbidelli (VR46) ha chiuso quarto ma è finito a terra nelle battute finali della Q2. Dietro di lui partiranno Pedro Acosta (KTM), Alex Marquez (per il team Gresini, in pista nonostante un dito fratturato ad Assen) e Fabio Quartararo, settimo con la Yamaha ufficiale.

Fabio Di Giannantonio (VR46), dopo aver brillato venerdì con il miglior tempo assoluto e il nuovo record del tracciato, è apparso in difficoltà sul bagnato: partirà ottavo. Nono Jack Miller, su Yamaha Pramac.

Preoccupa invece la prestazione di Francesco Bagnaia, solo undicesimo e staccato di quasi due secondi da Marquez. Il vicecampione in carica, con l'altra Ducati ufficiale, scatterà dalla quarta fila, preceduto anche da Brad Binder (KTM). Peggio è andata a Maverick Vinales (KTM Tech3): salito anche lui dalla Q1, è caduto nel giro di ingresso alla Q2 senza riuscire a completare nemmeno un giro lanciato. Il pilota Aprilia è stato accompagnato al centro medico per accertamenti.

Il prossimo appuntamento ora è per la gara Sprint, su 15 giri, che scatterà alle ore 15.