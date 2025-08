Le seconde prove libere del Gran Premio d'Ungheria 2025 si sono chiuse con una netta dimostrazione di forza da parte della McLaren. Lando Norris ha infatti stampato il miglior tempo in 1:15.624, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc, in una sessione che ha visto anche un episodio, ora al vaglio dei commissari, di cui si è reso protagonista Max Verstappen.

McLaren ha dominato entrambe le fasi della sessione (time attack e passo gara), sia con mescole medie che morbide. Norris ha dettato il passo, con Piastri poco distante nonostante qualche problema con il traffico.

Al contrario, la Red Bull è sembrata in crisi. Verstappen ha lamentato problemi di bilanciamento sia sull'anteriore che sul posteriore, paragonando la guida a quella "sul ghiaccio". Tsunoda ha rincarato la dose parlando di un'auto "totalmente squilibrata". Il risultato? Solo 14° tempo per il campione del mondo in carica.

Durante la sessione, in curva 3, Verstappen ha rallentato vistosamente fino quasi a fermarsi e ha apparentemente lanciato un asciugamano fuori dall'abitacolo. Un gesto bizzarro che ha subito attirato l'attenzione dei commissari, che ora dovranno valutare eventuali sanzioni.

Leclerc ha chiuso terzo, a mezzo secondo da Norris, mentre l'altra Ferrari di Lewis Hamilton si è piazzata sesta. Ottima giornata per Aston Martin, con Stroll e Alonso rispettivamente quarto e quinto. Da segnalare che Alonso ha saltato le FP1 per un fastidio muscolare alla schiena, ma in FP2 ha dato segnali incoraggianti.

George Russell è stato il migliore della Mercedes con il settimo tempo. Ottima prestazione anche del rookie Isack Hadjar (Racing Bulls), ottavo davanti a Tsunoda e Kimi Antonelli, con l'altra Mercedes, che completa la top-10.

Sabato la terza sessione di libere (FP3) è in programma alle 12:30, mentre le qualifiche sono in programma alle 16:00.