Marc Marquez è tornato a trionfare sul Sachsenring e lo ha fatto con autorità assoluta. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha conquistato il Gran Premio di Germania dominando ogni singolo metro di gara, portando a casa la sua nona vittoria in MotoGP su questo tracciato, la prima dal 2021. Nessun errore, nessuna esitazione: 30 giri in testa, oltre 110 chilometri a ritmi serrati, gestiti con freddezza, mentre dietro di lui si consumava una corsa a eliminazione nella famigerata curva 1.

Partito dalla pole, Marquez ha messo subito le cose in chiaro. Dopo la vittoria nella gara Sprint, ha completato un weekend perfetto chiudendo con oltre sei secondi di vantaggio sul fratello Alex, secondo al traguardo. Un risultato che consolida la sua leadership in campionato: ora ha 83 punti di vantaggio proprio su Alex, in un campionato che ha superato il giro di boa.

Alex Marquez (team Gresini), reduce da un'operazione alla mano sinistra dopo la caduta di due settimane fa, ha conquistato un secondo posto che sembrava irraggiungibile a metà gara. Davanti a lui c'erano Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, entrambi poi finiti nella ghiaia. Due errori pesanti, arrivati nello stesso punto: la staccata della curva 1.

Fabio Di Giannantonio (VR46), partito dalla settima posizione, aveva rimontato con decisione fino al secondo posto. Dopo aver superato Bezzecchi, sembrava l'unico in grado di impensierire la leadership di Marquez. Ma al 18° giro, in frenata da 300 a 70 km/h, ha perso l'anteriore ed è scivolato. Tre giri più tardi, stesso destino per Bezzecchi, che aveva ereditato la seconda piazza: anche lui a terra, nella stessa curva, pochi metri più avanti.

Nella stessa trappola sono caduti anche Zarco, Mir, Ogura e Salvadori. In totale, più della metà degli otto ritirati ha concluso la gara lì.

Con Di Giannantonio e Bezzecchi fuori gioco, Francesco Bagnaia ha potuto salire sul podio. Partito decimo, ha saputo approfittare delle disgrazie altrui per chiudere terzo. Nonostante una gara solida, ha accusato quasi sette decimi da Alex Marquez, segno che qualcosa ancora manca rispetto ai primi due.

Quarto posto per Fabio Quartararo, finalmente in grado di lottare tra i primi con la Yamaha M1. Il francese ha tenuto dietro un Fermin Aldeguer (team Gresini) in grande rimonta, partito 12° e arrivato 5°. Per lo spagnolo, ancora una prestazione più che dignitosa.

Ottavo posto per Luca Marini, rientrato dopo tre gare a causa di un infortunio, il pilota della Honda ufficiale ha dichiarato di essere solo all'80% della forma, ma ha comunque portato a casa punti preziosi. Dietro di lui Brad Binder, Jack Miller, Raul Fernandez e Alex Rins.

Il Mondiale MotoGP non si ferma: tra una settimana si torna in pista a Brno, per il dodicesimo round di una stagione sempre più dominata da Marc Marquez. La domanda, ormai, non è se vincerà il titolo, ma quando.