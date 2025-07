Lando Norris scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio dopo aver firmato il giro più veloce nelle qualifiche sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota McLaren ha messo in riga il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc.

Norris ha dettato il passo già in Q1, ma è stato momentaneamente superato da Piastri nella seconda sessione. Tuttavia, nel momento decisivo della Q3, l'inglese ha tirato fuori il meglio con un tempo di 1:40.562, che si è rivelato imbattibile. Piastri si è dovuto accontentare della seconda posizione, con un distacco di appena 0.085 secondi, mentre Leclerc ha migliorato nell'ultimo tentativo, portandosi in terza posizione (+0.338 secondi) davanti a Max Verstappen, solo quarto con la Red Bull, più lento di 5 millesimi rispetto al pilota monegasco.

Colpo di scena anche a centro gruppo: Alex Albon ha ottenuto un notevole quinto posto per la Williams, battendo la Mercedes di George Russell, sesto. A sorpresa anche Yuki Tsunoda con l'altra Red Bull, stavolta settimo, seguito dai due rookie Isack Hadjar e Liam Lawson, rispettivamente ottavo e nono. Chiude la top 10 il giovane Gabriel Bortoleto per Kick Sauber.

Qualifiche deludenti invece per la Haas: Esteban Ocon e Ollie Bearman, protagonisti nella Sprint del mattino, non sono riusciti ad andare oltre l'11ª e 12ª posizione. Male anche Pierre Gasly (Alpine) solo13°, seguito da un deludente Nico Hulkenberg (Kick Sauber) in 14ª posizione e Carlos Sainz, solo 15° con la Williams, decisamente sotto tono dopo un brillante inizio di stagione.

Il colpo di scena più grosso, però, è arrivato in Q1: Lewis Hamilton, in lotta per passare il taglio, aveva segnato un tempo sufficiente, poi cancellato per aver superato i limiti della pista. Il risultato? Sarà in 16ª posizione sulla griglia del gran premio, un altro weekend disastroso per il pilota Ferrari. Dietro di lui, Franco Colapinto (Alpine), Kimi Antonelli (Mercedes) e le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, rispettivamente in 19ª e 20ª posizione.

Normalmente, su pista asciutta, questi risultati sarebbero sufficienti per avere un'indicazione di massima sull'ordine di arrivo di domenica, specialmente su un circuito come quello di Spa. Però, domani, il meteo dà per certo che il GP del Belgio si svolgerà quasi certamente su pista bagnata. Dovremo vedere "quanto" sarà bagnata e se riuscirà o meno ad asciugarsi nel corso della gara... in quel caso sarà impossibile dire chi potrà essere il vincitore. E allora sarà una gara dove potremo finalmente tornare a divertirci.