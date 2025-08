Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Ungheria in una sessione di qualifiche mozzafiato, beffando all'ultimo giro le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Su un tracciato reso insidioso da un po' di pioggia in Q2 e da condizioni meteorologiche in peggioramento, il monegasco ha tirato fuori un giro eccezionale in Q3 fermando il cronometro sull'1:15.372, sufficiente per mettersi davanti, seppur di pochi millesimi, a entrambi i piloti papaya.

George Russell ha ottenuto un ottimo quarto posto con la sua Mercedes, adattandosi bene al calo di temperatura dell'asfalto e all'aumento del vento. Ottima anche la prestazione dell'Aston Martin, che ha confermato il passo mostrato nelle prove libere piazzando Alonso e Stroll in quinta e sesta posizione.

La sorpresa più grande però arriva da Kick Sauber: Gabriel Bortoleto ha siglato un settimo tempo incredibile, superando niente meno che Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ha faticato a trovare il giusto bilanciamento sulla sua Red Bull, chiudendo solo ottavo.

Continua la crescita di Liam Lawson: dopo i punti ottenuti in Belgio, il neozelandese ha chiuso nono davanti al compagno di squadra Isack Hadjar, regalando al team Racing Bulls una doppia presenza nella top 10.

Tra le delusioni di giornata spicca Lewis Hamilton. Il sette volte iridato ha dovuto alzare bandiera bianca già in Q2, lamentandosi via radio e fermandosi in dodicesima posizione tra la Haas di Ollie Bearman e la Williams di Carlos Sainz. Fuori dai giochi anche Kimi Antonelli, che aveva inizialmente ottenuto l'undicesimo tempo ma gli è poi stato cancellato il tempo per aver superato i limiti del tracciato, retrocedendo al quindicesimo posto dietro l'Alpine di Franco Colapinto.

Dopo il buon risultato di Spa, Yuki Tsunoda è tornato a deludere: il giapponese è stato eliminato in Q1, chiudendo 16° davanti alle Alpine e Haas di Gasly e Ocon. In coda alla griglia, infine, Nico Hulkenberg e Alex Albon che non sono riusciti a replicare le prestazioni dei compagni di squadra e partiranno nelle ultime file.

Domenica, con una griglia che nelle prime posizioni non vede i soliti noti e con condizioni meteo incerte, il GP d'Ungheria promette scintille... a partire dalle ore 15:00.





Crediti immagine: x.com/F1/status/1951674630298632258/photo/4