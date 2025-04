Anche oggi il trasporto pubblico romano ci regala spunti interessanti tra nuovi scenari, lavori in corso e qualche curiosità. Ecco una panoramica di quello che sta succedendo tra tram, treni e metro nella Capitale.

🚋 Roma ha bisogno anche di tram “corti”

L’acquisto dei 121 nuovi tram lunghi 33,5 metri è sicuramente una buona notizia, ma guardando al futuro, Roma dovrà iniziare a pensare anche a una flotta più variegata. In particolare, potrebbero tornare utili anche tram più corti, capaci di muoversi meglio in contesti urbani complessi e su linee meno frequentate. Una riflessione importante, specie se si punta a estendere la rete in modo capillare.

🚆 Un TAF del Lazio in viaggio verso il Marocco

Un TAF – uno dei treni regionali più noti del Lazio – considerato ormai da demolire, prenderà invece una nuova strada... anzi, una nuova ferrovia! Il convoglio è infatti destinato al Marocco, dove verrà impiegato per il servizio passeggeri. Una sorte decisamente migliore rispetto allo smantellamento, e una piccola curiosità che racconta di come alcuni mezzi possano trovare nuova vita anche molto lontano da qui.

🏗️ Roma-Lido: cantieri, promesse e qualche intoppo

La Metromare – ex Roma-Lido – è oggi una linea sospesa tra grandi trasformazioni e problemi cronici. I lavori vanno avanti: la nuova stazione di Acilia Sud-Dragona è quasi pronta, si realizzano nuovi impianti e sono in arrivo 38 treni Titagarh Firema. Tuttavia, la linea continua a scontrarsi con ritardi, imprevisti (come il ritrovamento di un acquedotto romano) e un’organizzazione che spesso fatica a stare al passo con le promesse.

🔄 ATAC, aria di cambiamento ai vertici?

Potrebbe esserci un nuovo scossone in ATAC: l’attuale DG Arrigo Giana sarebbe in uscita per approdare ad Autostrade per l’Italia. Intanto, prende corpo l’ipotesi di un ritorno a Milano, dove Giana ha già lavorato in ATM. Se tutto venisse confermato, ci attende l’ennesimo cambio di rotta per l’azienda del trasporto pubblico capitolino.

🚧 Pigneto FS: interruzione tra Tuscolana e Tiburtina il 12-13 aprile

Per consentire lo svolgimento di lavori sulla nuova stazione ferroviaria di Pigneto FS, nel weekend del 12 e 13 aprile sarà sospesa la circolazione tra Roma Tuscolana e Roma Tiburtina. I lavori non sono compatibili con il passaggio dei treni, per cui il traffico sarà interrotto per due giorni. Una misura necessaria, ma che impatterà su migliaia di pendolari.

📌 Anche oggi il trasporto romano ci ha dato molto di cui parlare. Torniamo domani con un nuovo aggiornamento quotidiano su tutto ciò che riguarda tram, bus, metro e treni nella Capitale. Seguiteci per restare sempre sul pezzo!