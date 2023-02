Chi vincerà Sanremo? Ogni anno, ad ogni nuova edizione del Festival, la domanda si ripropone, immancabile ed irrinunciabile. Vediamo stavolta, però, come vi risponde la statistica, in base all'andamento delle scommesse finora effettuate, nell'analisi di Stanleybet.it, riportata dall'agenzia Agipro.

Questi i favoriti della 73esima edizione del Festival di Sanremo...

Dopo la vittoria nel 2013 con "L'essenziale", Marco Mengoni punta al bis a 2,85, con Giorgia (che vinse nel 1995 con "Come saprei") a 3,50, la stessa quota di Ultimo, che arrivò secondo nel 2019.

La sorpresa di questa edizione, secondo i trader, sembra essere il rapper Lazza, offerto a 10, mentre si sale a 12 per la vittoria di Elodie o Madame.

Sono dati a 15 Colapesce e Dimartino, seguiti da Mara Sattei a 18. Tananai e Ariete sono lontani a 25 come Gianluca Grignani, con Levante e Gianmaria a quota 35, insieme ai Coma Cose.

Vale invece 50 volte la posta la vittoria degli Articolo 31 e dei Modà. Per Paola e Chiara e Mr. Rain si sale a 75, con i Colla Zio a 80. A 100 il successo di LDA e di Anna Oxa, poi a 150 quello di Shari o dei Cugini di Campagna. Ultimi sul tabellone i giovani Will, Olly e Sethu, tutti a 200.

Ma gli scommettitori non si limitano a puntare solo sui cantanti e si punta anche sullo share.

Per i bookmaker, la prima serata sarà un successo: lo scorso anno l'apertura del Festival fece segnare il 54% di share, quest'anno l'Over 53,5% vale 1,70, con l'opzione Under a 2 volte la scommessa.

Grande attesa anche per la serata cover, in programma venerdì: Ultimo, che duetterà con Eros Ramazzotti, balza al primo posto per Stanleybet.it a 2,50, mentre Giorgia ed Elisa scivolano al secondo posto, con la vittoria a 3,50. Sul podio anche gli Articolo 31 e Fedez, offerti a 5 volte la posta insieme a Gianluca Grignani e Arisa.

Infine, per il Premio della critica, i bookmaker scommettono su Mara Sattei, offerta a 4, con il duo Colapesce e Dimartino a 5. Si sale a 6 per il successo di Ariete, Madame o Gianluca Grignani, con Rosa Chemical, Levante, Lazza e Marco Mengoni tutti a quota 8.