Una sfida tra sapori d’autore, con piatti originali, votazioni social e una finalissima in diretta il 27 settembre tra i profumi dell’Appennino



La Fiera del Fungo di Borgotaro (PR) torna a far parlare di sé con un’iniziativa capace di unire territorio, tradizione e innovazione: riaprono le iscrizioni per “Porcino in Cucina”, il concorso gastronomico dedicato al Fungo Porcino di Borgotaro IGP, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Giunto alla sua seconda edizione, il contest – promosso dal Comitato della Sagra del Fungo – invita chef professionisti e appassionati di cucina dall’Italia e dall’estero a proporre ricette originali che abbiano come protagonista assoluto il prezioso fungo IGP. Un'occasione per valorizzare il prodotto principe dell’Appennino e stimolare la creatività culinaria.

La prima edizione si è conclusa con un sorprendente ex aequo tutto al femminile: a conquistare la giuria sono state due straordinarie cuoche, Roberta Orlandini (Bedonia, Parma), con il piatto “Fanfara”, e Angelina Boscarelli (originaria di Albareto e residente in Cornovaglia), con il “Pasty di Bosco”.

Candidature aperte fino al 20 agosto 2025. Basta inviare foto, ricetta e documentazione richiesta seguendo le indicazioni su www.sagradelfungodiborgotaro.com.

Dal 21 al 31 agosto, le ricette selezionate saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale della Fiera e sottoposte al giudizio popolare attraverso una sfida a suon di “like”. Le 10 proposte più votate parteciperanno alla finalissima dal vivo, prevista per sabato 27 settembre 2025 alle ore 17:15 all’interno dello Show Cooking dell’“Officina del Gusto”.

Una giuria tecnica – composta da rappresentanti del Comitato, del Consorzio di Tutela del Fungo di Borgotaro IGP e da un noto chef – decreterà il piatto vincitore, che sarà cucinato live, degustato dal pubblico e premiato con un’opera dell’artista Debora Giliotti. La ricetta sarà, inoltre, pubblicata nel ricettario ufficiale della Sagra.

“Porcino in Cucina” non è solo un concorso, ma una vetrina di sapori, tradizioni e talento, pensata per promuovere il patrimonio gastronomico italiano attraverso un linguaggio moderno e inclusivo, che coinvolge pubblico, territorio e professionisti.

Info e regolamento:

www.sagradelfungodiborgotaro.com