Mancano ormai poche ore alla chiusura delle registrazioni per partecipare alla "Prima Edizione del Premio della Legalità e della Sicurezza", in scena a Napoli, giovedì 26 giugno 2025, alle ore 10:30, presso lo Spazio Teatrale “E. Antonucci”, sito nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria dell’Arco a Miano (Piazza Madonna dell’Arco, 8), con il più alto riconoscimento ufficiale dei Patrocini finora concessi all'iniziativa da parte della Città di Napoli e del Consiglio Regionale della Campania.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi Istituzioni Locali e Nazionali, Rappresentanti Esteri e Leader del Settore della Sicurezza, Protezione e Vigilanza Privata.

Il Comitato Promotore conferirà circa 70 riconoscimenti a figure e realtà che si sono distinte nel corso del 2024 per l’eccellente Servizio reso alla collettività, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, contribuendo concretamente a rafforzare la percezione di sicurezza nei territori più fragili.

Alla Cerimonia Premiale, vi sarà la presenza di Autorità Civili, Religiose e Militari, i premiati saranno ufficialmente riconosciuti come "Baluardi della Legalità e della Sicurezza", quali testimoni di un impegno costante e silenzioso a tutela del bene comune.



Le iscrizioni per partecipare come pubblico all’evento sono ancora aperte fino alle ore 18:00 del 24 giugno 2025. È possibile accreditarsi inviando i propri dati a mezzo mail a: [email protected] e richiedendo di essere ammessi come OSPITI.



Per ulteriori informazioni:

F.A.O. - Coordinamento Premio

[email protected]