È stata presentata il 4 giugno da Zalib, laboratorio culturale di Trastevere, la XII edizione dello Youth Fest di Dominio Pubblico, che quest’anno prende il titolo di Temporale nella sua doppia accezione: la ricerca di uno spazio-tempo proprio ma anche l’evento meteorologico inaspettato, un’occasione per ritrovare se stessi e per fermarsi.

Scenario ideale per l’incontro tra artisti, spettatori e sostenitori della cultura, il Teatro India sarà nuovamente la cornice dello Youth Fest, che andrà in scena quest’anno dal 24 al 29 giugno, con una fitta programmazione di eventi scelti come di consueto dalla DAP - Direzione Artistica Partecipata U25, che inviteranno il pubblico a lasciarsi attraversare dall’arte come da una liberatoria pioggia estiva.

130 giovani artisti, 6 giorni di programmazione, per un totale di oltre 30 eventi che spaziano dal teatro alla danza, passando per la musica, il fumetto, il cinema, le arti visive e digitali: a questo si aggiungono molte altre attività come performance, live painting, talk, una rassegna di corti cinematografici, un format dedicato alla drammaturgia d’autore, una performance-dialogo tra un attore e l’IA, una mostra di arti visive multidisciplinare e il progetto Linee Continue, un insieme di quattro eventi promossi dall’associazione NINA che mette in relazione la danza e le disabilità. Tra questi una residenza curata dalla coreografa Cristina Rizzo, un laboratorio di danza aperto a persone con disabilità e ai loro caregiver e lo spettacolo di Davide Valrosso Sulla nostra pelle a cui seguirà un Talk di approfondimento sul tema.

A curare la comunicazione visiva, trasformando il tema in immagine, il fumettista Giacomo Keison Bevilacqua, celebre autore di “A Panda Piace...” che ha reso la bivalenza del temporale attraverso una pioggia di lancette, scadenze, fretta e incapacità di fermarsi di cui però le persone iniziano ad impossessarsi, ad armarsi contro la mancanza di tempo facendolo proprio.

Nell’evento del 4 giugno sono stati quindi anticipati gli eventi principali dello Youth Fest: il primo progetto editoriale di Dominio Pubblico, FUNAMBOLI - sul filo della tempesta, che segna l’esordio del Festival nell’arte del fumetto e lo fa con la collaborazione di ARF! Festival del fumetto e del suo direttore artistico Stefano “S3Keno” Piccoli, giornalista, illustratore e autore di fumetti; il progetto di danza contemporanea finalista del Premio Twain_direzioniAltre 2024 Seriously? di Liza Zhukova and Maria Zhukova; lo spettacolo selezionato grazie alla rete nazionale Risonanze Network Gamberetti di Lenti al Contatto e il premio Cantiere Risonanze Non ho chiesto (io) di venire al mondo di Alessandra Indolfi e Roberta Indolfi e infine una nuova rassegna di studi di danza, realizzata in co-programmazione con Fuori Programma Festival dal titolo Primi Tempi.

Grande attenzione verrà dedicata anche quest’anno alla nuova drammaturgia, ospitando gli autori vincitori del premio nazionale Omissis - osservatorio drammaturgico creato e promosso da Theatron 2.0 e realizzato in collaborazione con Teatro Bellini di Napoli.

Ospiti d’eccezione del Festival saranno Giuliano Logos, rapper, autore e campione mondiale di Slam Poetry che presenterà una performance innovativa dal titolo Neural Fugue, un dialogo con l’intelligenza artificiale generativa in cui la voce dell’artista si fonde con il flusso computazionale di una macchina che non replica, ma risponde, dialoga, si trasforma; la coreografa, danzatrice e ricercatrice in Digital Humanities Cora Gasparotti con la sua Omnia Dance Company che interagiranno con il progetto Through the limits di Caterina Lanfranchi selezionato tramite call for artists e che pone lo spettatore nella condizione di interagire con il proprio avatar attraverso l’utilizzo del corpo in uno spazio tracciato da un sensore kinect.

Fra le collaborazioni del Festival, oltre a quella con Zalib, che da anni affianca Dominio Pubblico nel dare spazio e possibilità di espressione alle giovani generazioni, anticipato il rinnovo di importanti collaborazioni anche in ambito internazionale, volte a favorire la mobilità degli artisti: l’Ambasciata Lituana e il Lithuanian Culture Institute; In Scena! Italian Theater Festival NY, che garantirà ad una formazione artistica italiana di presentare il proprio spettacolo oltre oceano. Si rinnova per il secondo anno consecutivo anche la collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, diretto da Antonio Calbi, già direttore del Teatro di Roma e sostenitore del festival sin dalla prima edizione.

Dominio Pubblico è un progetto di formazione culturale e coinvolgimento attivo rivolto a giovani under 25, che si sperimentano come spettatori, promotori e organizzatori del Dominio Pubblico – Youth Fest, festival multidisciplinare ospitato al Teatro India. Cuore del progetto è la DAP – Direzione Artistica Partecipata, un gruppo di ragazze e ragazzi under 25 che, affiancati da tutor ed esperti del settore, curano in autonomia tutti gli aspetti del festival: dalla selezione artistica alla comunicazione, dalla promozione alla produzione. Accanto alla DAP lavora RED – Redazione U25, un team editoriale che, guidato da professionisti del giornalismo culturale, racconta il progetto su tutti i canali dell’associazione, documentando le attività durante l’anno. Fondato e diretto da Tiziano Panici, Dominio Pubblico è stato riconosciuto dal MiC tra le realtà più meritevoli nella promozione della cultura tra i giovani, e sostenuto da istituzioni nazionali e locali. Tra i progetti collegati, MA®T – Millennials A®t Work, dedicato alla rigenerazione urbana tramite street art, e dal 2023 il Festival delle Passeggiate, curato dallo stesso Panici con la cantautrice e poetessa Giulia Ananìa, pensato per valorizzare le periferie della Capitale attraverso musica, poesia e spettacolo dal vivo.

In oltre dieci anni, Dominio Pubblico ha coinvolto più di 1.000 giovani spettatori attivi, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di operatori culturali e promotori di iniziative indipendenti su tutto il territorio nazionale.

Per info https://dominio-pubblico-teatro.it/ / [email protected]

Ingresso: a pagamento / gratuito