Stiamo entrando nel pieno dell'estate e anche quest'anno in Campania è tempo di Festival. Grandi le aspettative su Caserta per la prima edizione del Supernova Festival, una due giorni di concerti in programma a pochi passi dalla Reggia di Caserta, precisamente nel Parco Maria Carolina, uno degli spazi verdi più belli del territorio e che si estende per circa 120 ettari.

E proprio come accade per le Supernova ci aspettiamo che anche questo Festival sia una stella nascente, pronta ad esplodere per dare vita ad un nuovo ordine delle cose.

Musica e spazio alla socializzazione grazie al bellissimo parco in cui si esibiranno gli artisti. Dall'indie all'elettronica, tra pop e rock, il Supernova Festival riunisce i principali artisti che faranno da colonna sonora anche questa estate. Alla sua prima edizione sul palco di sabato 14 giugno suoneranno Naska, Etta e Candizioland (DJ Set), mentre sul palco di domenica 15 giugno si esibiranno Giorgio Poi, Fitness Forever, Altea, Clavdio, Psychè e Masamasa.

Una line-up che unisce artisti di spessore nazionale, noti per il loro approccio originale, la scrittura autentica e la forte identità sonora.

Il festival si svolgerà in uno degli spazi verdi più suggestivi della città, il Parco Maria Carolina, accanto alla Reggia di Caserta e facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione di Caserta.

A completare l'esperienza: un'area ristoro con proposte food & drink selezionate, spazi per il relax e una cornice ideale per vivere la musica a contatto con la città e la natura.