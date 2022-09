Il primo dato sull'affluenza alle urne alle politiche 2022, quello delle 12, è sostanzialmente in linea con quello delle politiche del 2018.

Oggi gli italiani che hanno già votato sono stati il 19,23%, mentre quattro anni fa erano stati il 19,52%.

A livello regionale, però, ci sono delle differenze. Sostanzialmente maggiore l'affluenza al voto nel centro-nord, mentre è in calo in Sardegna e nel sud, dove nel turno precedente i 5 Stelle costruirono gran parte del loro successo.

Si tratta comunque, in entrambi i casi, di variazioni che oscillano in media intorno al 2%. Inoltre, non bisogna dimenticare il fattore maltempo, con forti piogge che stanno interessando gran parte della Campania, il Molise e il nord della Puglia.

In Sicilia, invece, il dato dell'affluenza è leggermente superiore al 2018.