Dichiarazioni di Giorgia Meloni alla conferenza stampa con il Presidente Milei, in occasione della visita ufficiale nella Repubblica Argentina:

"Voglio soprattutto ringraziare il Presidente Milei per questa accoglienza estremamente calorosa che ci ha riservato qui a Buenos Aires e che davvero ci ha fatto sentire a casa. Sono molto contenta di essere qui, è la mia prima volta in Argentina, ma è anche la mia prima visita bilaterale in America Latina dall'insediamento del mio Governo. Non è una scelta casuale, io ho scelto di venire a Buenos Aires perché, come ricordava correttamente anche il Presidente Milei, il popolo italiano e il popolo argentino sono popoli fratelli.La nostra storica amicizia è alimentata ogni giorno dalla presenza della più grande comunità italiana all'estero. Parliamo di oltre un milione di italiani e di circa 20 milioni di italo-discendenti che vivono oggi in Argentina. Il legame che unisce le nostre Nazioni ha radici profonde che sono addirittura antecedenti a quando Italia e Argentina hanno ottenuto la loro indipendenza come Stati liberi e sovrani. Insomma, l'amore per la libertà è un sentimento, caro Javier, che ci accomuna da sempre. Chiaramente con questa visita ho anche voluto ricambiare l'attenzione particolare che il Presidente Milei ha riservato all'Italia. Ricordo con piacere che Roma è stata la prima capitale europea che il Presidente Milei ha scelto di visitare dopo la sua elezione. Ci siamo incontrati a Palazzo Chigi il 12 febbraio scorso, poi ci siamo nuovamente visti al Vertice G7 dei leader di Borgo Egnazia. Come Presidente di turno noi abbiamo voluto che l'Argentina fosse una delle Nazioni invitate nella sessione Outreach perché crediamo che il punto di vista di Buenos Aires possa essere decisivo sia per rinnovare il secolare rapporto tra Europa e America Latina, sia per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Sono sfide che abbiamo approfondito in questi giorni, lo abbiamo fatto prima al Vertice del G20, dove abbiamo ribadito la nostra comune volontà di lavorare insieme su tutti i principali scenari internazionali, lo abbiamo fatto in queste ore.Nel nostro bilaterale abbiamo riscontrato la volontà di lavorare insieme perché è molto forte la nostra unità di vedute su molti dossier, penso alla guerra in Ucraina, penso al conflitto in Medio Oriente, penso anche alla crisi che sta attraversando il Venezuela. È una questione che all'Italia come all'Argentina sta particolarmente a cuore anche nel nostro caso per i moltissimi cittadini di origine italiana che si trovano in una terra che come sapete persino il nome collega all'Italia e particolarmente a Venezia. Non riconosciamo, come abbiamo già detto la proclamata vittoria di Maduro a seguito di elezioni ben poco trasparenti, continuiamo a condannare la brutale repressione del regime che ha portato alla morte di decine di manifestanti, all'arresto arbitrario di migliaia di oppositori politici, all'incriminazione e all'esilio del candidato Presidente dell'opposizione democratica. Credo che sia nostro dovere alzare la voce, ringrazio il Presidente Milei perché lo ha fatto varie volte. In tutti i comunicati G7 durante la nostra Presidenza abbiamo espresso questa posizione, intendiamo farlo con toni ancora più chiari e insieme all'Unione Europea lavoriamo per una transizione democratica e pacifica del Venezuela affinché la preferenza espressa dal popolo venezuelano per il Presidente eletto González Urrutia e le legittime aspirazioni di libertà e democrazia trovino finalmente realizzazione. Tornando ai nostri rapporti bilaterali, siamo d'accordo che le relazioni tra Italia e Argentina abbiano un potenziale enorme da esplorare, da liberare. L'Argentina è il punto di riferimento dell'Italia in America Latina. Con il Presidente Milei abbiamo deciso di lavorare fondamentalmente su tre direttrici. La prima è ovviamente la collaborazione politica. Abbiamo concordato di scrivere insieme un piano d'azione Italia-Argentina 2025-2030, che individui i settori principali della collaborazione bilaterale su cui concentrare i nostri sforzi e le nostre energie. La seconda direttrice verso la quale vogliamo rilanciare il nostro impegno comune è quella del contrasto al crimine organizzato. Siamo determinati a combattere il narcotraffico, la corruzione, il riciclaggio, l'infiltrazione nel sistema economico e sociale, il traffico di esseri umani. Siamo orgogliosi, come Italia, di offrire la forza e la solidità della nostra esperienza che si fondano anche su quei metodi di indagini che due grandi italiani, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, hanno costruito e sono diventati oggi base per ogni strategia di contrasto all'illegalità. L'Italia è protagonista dell'iniziativa europea EL PACCTO 2.0, di assistenza tecnica nella lotta alla criminalità organizzata, è costantemente impegnata con il programma che si chiama proprio Falcone-Borsellino, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra diplomazia giuridica e di sicurezza, che è dedicata alla formazione di magistrati e di funzionari di polizia. La terza direttrice, ovviamente, sono i nostri rapporti economici e commerciali che vogliamo rilanciare. Anche qui il potenziale di crescita è un potenziale straordinario, anche grazie alle oltre 300 imprese italiane che sono attive nella Nazione, che impiegano più di 16 mila lavoratori, che generano un giro d'affari di quasi 3 miliardi di Euro. Da questo punto di vista, le politiche molto coraggiose di liberalizzazione del mercato e per sostenere gli investimenti che il Presidente Milei sta portando avanti, possono aprire dal nostro punto di vista nuove opportunità, essere un ulteriore incentivo per accrescere la presenza italiana, come intendiamo fare. Intendiamo arricchire ancora la nostra collaborazione, soprattutto in settori strategici, come la transizione energetica, le infrastrutture, l'approvvigionamento di materie prime critiche, il trasporto aereo, lo spazio.Chiaramente quella tra me e il Presidente Milei è anche una condivisione politica, e la condivisione politica tra due leader che si battono per difendere l'identità dell'Occidente, i punti cardine della sua civiltà, la libertà e l'uguaglianza delle persone, la democraticità dei sistemi, la sovranità delle Nazioni. C'è molto più qui di una comune cooperazione tra Nazioni. C'è la consapevolezza di vivere in un tempo difficile, la responsabilità che quel tempo difficile impone, cioè la forza delle idee, il coraggio che serve per difendere quelle idee".



In breve, questa è l'Argentina di Milei decantata da Meloni:

Come parte del suo "piano motosega", Milei ha annunciato licenziamenti di massa e il mancato rinnovo dei contratti del settore pubblico. Più di 75.000 persone sarebbero state colpite e, a giugno, 25.000 sarebbero state licenziate. Milei ha dimezzato il numero dei ministeri. Oltre al capo dello staff, il suo gabinetto in questo momento comprende i ministeri degli affari esteri, della sicurezza, della difesa, dell'economia, della salute, delle risorse umane, della giustizia e della deregolamentazione e trasformazione dello Stato. Ora ci sono anche quattro segretariati presidenziali. Sono in corso importanti riforme del servizio civile, che riguardano sia il personale che le procedure amministrative.

Il primo elenco di imprese statali da privatizzare o autorizzare in tutto o in parte è composto da otto, principalmente nei settori dell'energia e dei trasporti. Inoltre, numerose autorità statali, agenzie, difensori civici e programmi di borse di studio e sovvenzioni che garantiscono la protezione e la promozione di settori, diritti e gruppi vulnerabili specifici sono attualmente in fase di abolizione. Tra questi, l'Istituto nazionale contro la discriminazione, la xenofobia e il razzismo (INADI). Le istituzioni culturali, come l'Istituto nazionale del cinema e delle arti audiovisive (INCAA), che il governo vuole anche chiudere, sono particolarmente colpite. Lo stesso vale per le istituzioni dedicate all'uguaglianza di genere e alla lotta contro la violenza sessualizzata (tra cui un ministero e una segreteria), nonostante il fatto che il femminicidio sia un problema serio in Argentina. Il piano per formalizzare - per lo più donne - le lavoratrici domestiche e i programmi per proteggere la diversità sessuale e di genere è stato annullato. Il linguaggio inclusivo di genere è stato vietato nell'amministrazione statale. L'8 marzo, Giornata internazionale della donna, Milei ha annunciato il cambio di nome della “Sala delle donne argentine del bicentenario”, inaugurata nel 2009 nel Palazzo del Governo, in “Sala degli eroi argentini” ( próceres ). Altre istituzioni saranno rifunzionalizzate e le loro missioni saranno modificate. La tradizionale agenzia di stampa statale, TELAM , è stata trasformata in un'“agenzia di pubblicità e propaganda” e le sue attività giornalistiche sono state interrotte. La prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA) non è stata risparmiata dalla stessa sorte, con tagli al budget che l'hanno costretta a fare drastici risparmi, tra cui la perdita dell'illuminazione in alcune aree.

Il governo ha presentato al Congresso un'iniziativa legislativa per abbassare l'età della responsabilità penale da 18 a 13 anni e per creare un nuovo sistema penale per le persone di età compresa tra 13 e 18 anni. Sono in preparazione altri progetti di legge sulla sicurezza interna e sulla modernizzazione delle forze armate. Il governo cita una "minaccia terroristica" non specificata come motivo della necessità di schierare l'esercito nel paese. L'esercito deve essere autorizzato a pattugliare le strade, controllare persone e veicoli e persino effettuare arresti. Ciò è in linea con un nuovo decreto che autorizza le forze di sicurezza federali a intervenire nelle manifestazioni che interrompono la circolazione di persone e veicoli. Un approccio più duro da parte della polizia, accompagnato da molti arresti, era già evidente durante le ultime manifestazioni.



Inversione di tendenza della politica estera

Il presidente Milei ha annunciato una "nuova dottrina di politica estera" basata su un'alleanza strategica con gli Stati Uniti che non deve contraddire i "valori occidentali". In Brasile, Milei ha partecipato alla Conservative Political Action Conference (CPAC), il congresso internazionale della destra radicale, e ha incontrato l'ex presidente Bolsonaro e suo figlio. Di conseguenza, era assente dal Mercosur Summit in Paraguay, che si è svolto nello stesso periodo. Infatti, Milei non ha ancora fatto una visita di stato in nessun paese del Mercosur. Ha partecipato all'insediamento del populista di destra rieletto di El Salvador, Nayib Bukele.

Milei non adotta il comportamento di un capo di stato impegnato nella diplomazia, un ruolo che delega al suo ministro degli Esteri, Diana Mondino. Invece, si comporta più come un privato cittadino nelle visite ad alleati ideologici, come il partito spagnolo VOX a Madrid o Elon Musk alla Tesla in Texas.

L'Argentina ha apportato un profondo cambiamento alla sua politica nei confronti di Israele e Palestina. Ad esempio, l'ambasciata del paese in Israele verrà trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme. All'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2023, l'Argentina si è astenuta dal votare un cessate il fuoco umanitario a Gaza. Più tardi, nel maggio 2024, ha votato contro una risoluzione che chiedeva al Consiglio di sicurezza di ammettere la Palestina come membro a pieno titolo dell'ONU. Entrambe le cose andavano contro la tradizione argentina. A giugno, il presidente ha deciso di non visitare il Centro culturale islamico di Buenos Aires quando ha saputo che l'incaricato d'affari palestinese vi avrebbe preso parte.

Il governo di Milei ha anche deciso che l'Argentina si sarebbe unita al "Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina" istituito da Washington nel 2022 per fornire aiuti militari e umanitari all'Ucraina. Allo stesso tempo, il paese si sta sempre più disimpegnando da questioni politiche globali chiave riguardanti genere, diritti umani, cambiamenti climatici, giustizia sociale e salute, e sta adottando nuove posizioni che contraddicono l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



Autoritarismo libertario

Sebbene il presidente argentino goda di legittimità plebiscitaria e la separazione dei poteri rimanga funzionale, le politiche del governo mostrano uno spirito autoritario che minaccia i progressi democratici raggiunti negli ultimi 40 anni. Sono necessarie riforme fondamentali dell'economia e del settore statale. Tuttavia, è in gioco una forma estrema di individualismo competitivo, che supera gli ideali liberali di autonomia personale e di uno stato efficiente, virando verso il darwinismo sociale ed erodendo la cultura della comunità e la sfera pubblico-sociale intermedia.

Il governo sottolinea i miglioramenti osservati nei dati macroeconomici, ma il lato negativo è il deterioramento delle condizioni di vita della popolazione. Non è chiaro se l'Argentina abbia toccato il fondo e sia imminente una ripresa sostenuta, o se l'economia ristagnerà ai livelli attuali. Il tasso di approvazione del governo, che riflette principalmente le preoccupazioni degli intervistati sui problemi economici, è diminuito per il secondo mese consecutivo a luglio, scendendo sotto il 50 percento. Sembra ancora esserci speranza che Milei risolva i problemi dell'Argentina. Tuttavia, stanno aumentando i resoconti critici delle organizzazioni della società civile, gli avvertimenti di personaggi della cultura e del mondo accademico e le dimostrazioni contro le misure del governo.

Allo stesso tempo, il paese si sta sempre più disimpegnando da questioni politiche globali chiave riguardanti genere, diritti umani, cambiamenti climatici, giustizia sociale e salute, e sta adottando nuove posizioni che contraddicono l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. (Fonte: Claudia Zilla, Senior Fellow presso la Divisione di ricerca sulle Americhe presso SWP)



Meloni ha detto di condividere queste politiche!