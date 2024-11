Urne chiuse alle 15:00 in Emilia-Romagna e Umbria e via allo scrutinio. I due candidati principali di queste elezioni erano Michele De Pascale (centrosinistra) ed Elena Ugolini (centrodestra) per quel che riguarda l’Emilia-Romagna; Stefania Proietti (centrosinistra) e Donatella Tesei (centrodestra) in Umbria.

Affluenza in netto calo in entrambe le regioni.

Affluenza in calo di oltre 12 punti alle elezioni regionali in Umbria. Secondo i dati riportati dal portale Eligendo, è andato alle urne il 52,30% degli elettori rispetto al 64,69% delle precedenti elezioni.

E' stata invece del 46,42% l'affluenza definitiva in Emilia Romagna. Secondo i dati pubblicati sul sito Eligendo, nelle 4.529 sezioni ha votato il 46,42%, in netto calo di oltre 21 punti rispetto alla precedente tornata elettorale quando votò il 67,67%.

Exit poll: in Emilia Romagna il candidato del campo largo Michele De Pascale è al 56,8% mentre la candidata di centrodestra Elena Ugolini è al 39,4%. In Umbria Tesei è al 46,5-50,5%, Proietti è al 46-50%. Marco Rizzo (Alternativa Riformista Rizzo presidente, Democrazia Sovrana Popolare) è tra lo 0 e il 2%.

PROIEZIONI EMILIA ROMAGNA:

Michele De Pascale - Centrosinistra 56.8%

Elena Ugolini - Centrodestra 39.4%

Federico Serra - E-R per la pace, l'ambiente e il lavoro 2.3%

Luca Teodori - Lealtà, coerenza, verità 0.0-0.0%

PROIEZIONI UMBRIA:

Donatella Tesei - Centrodestra 46.5-50.5%



Stefania Proietti - Centrosinistra 46-50%

Moreno Pasquinelli - Lista Uniti per la Costituzione 0.0-0.0%

Marco Rizzo - Democrazia Sovrana e Popolare 0-2%