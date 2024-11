OMS, comunicato stampa - In tutto il mondo, si stima che nel 2023 ci siano stati 10,3 milioni di casi di morbillo, un aumento del 20% rispetto al 2022, secondo le nuove stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Una copertura vaccinale inadeguata a livello globale sta determinando l'aumento dei casi.

Il morbillo è prevenibile con due dosi di vaccino contro il morbillo; tuttavia, più di 22 milioni di bambini hanno saltato la prima dose di vaccino contro il morbillo nel 2023. A livello globale, si stima che l'83% dei bambini abbia ricevuto la prima dose di vaccino contro il morbillo lo scorso anno, mentre solo il 74% ha ricevuto la seconda dose raccomandata.

Per prevenire epidemie e proteggere la popolazione da uno dei virus umani più contagiosi al mondo, in ogni paese e comunità è necessaria una copertura del 95% o superiore di due dosi di vaccino contro il morbillo.

"Il vaccino contro il morbillo ha salvato più vite di qualsiasi altro vaccino negli ultimi 50 anni", ha affermato il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS. "Per salvare ancora più vite e impedire a questo virus mortale di danneggiare i più vulnerabili, dobbiamo investire nell'immunizzazione di ogni persona, indipendentemente da dove viva"."Il numero di infezioni da morbillo sta aumentando in tutto il mondo, mettendo a rischio vite e salute", ha affermato la direttrice del CDC Mandy Cohen. "Il vaccino contro il morbillo è la nostra migliore protezione contro il virus e dobbiamo continuare a investire negli sforzi per aumentarne l'accesso".

A causa delle lacune globali nella copertura vaccinale, 57 paesi hanno sperimentato epidemie di morbillo di grandi dimensioni o dirompenti nel 2023, che hanno interessato tutte le regioni tranne le Americhe e hanno rappresentato un aumento di quasi il 60% rispetto ai 36 paesi dell'anno precedente. Le regioni dell'OMS Africa, Mediterraneo orientale, Europa, Asia sud-orientale e Pacifico occidentale hanno sperimentato un aumento sostanziale dei casi. Quasi la metà di tutte le epidemie di grandi dimensioni o dirompenti si sono verificate nella regione africana.



Un numero inaccettabile di morti dovuto all’aumento dei casi di morbillo

I nuovi dati mostrano che circa 107.500 persone, per lo più bambini di età inferiore ai 5 anni, sono morte a causa del morbillo nel 2023. Sebbene si tratti di un calo dell'8% rispetto all'anno precedente, troppi bambini stanno ancora morendo a causa di questa malattia prevenibile. Questa leggera riduzione dei decessi è dovuta principalmente al fatto che l'aumento dei casi si è verificato in paesi e regioni in cui i bambini con morbillo hanno meno probabilità di morire, grazie a un migliore stato nutrizionale e all'accesso ai servizi sanitari.

Anche quando le persone sopravvivono al morbillo, possono verificarsi gravi effetti sulla salute, alcuni dei quali durano tutta la vita. I neonati e i bambini piccoli sono maggiormente a rischio di gravi complicazioni della malattia, che includono cecità, polmonite ed encefalite (un'infezione che causa gonfiore cerebrale e potenzialmente danni cerebrali).

Con l'aumento dei casi di morbillo e delle epidemie, l'obiettivo mondiale di eliminazione, come stabilito nell'Agenda per l'immunizzazione 2030, è a rischio. In tutto il mondo, 82 paesi avevano raggiunto o mantenuto l'eliminazione del morbillo alla fine del 2023. Proprio questa settimana, il Brasile è stato nuovamente verificato come avente eliminato il morbillo, rendendo la regione americana dell'OMS nuovamente libera dal morbillo endemico. Ad eccezione della regione africana, almeno 1 paese in tutte le regioni dell'OMS ha eliminato la malattia.

Sono necessari sforzi urgenti e mirati da parte di paesi e partner, in particolare nelle regioni dell'Africa e del Mediterraneo orientale e in contesti fragili, colpiti da conflitti e vulnerabili, per vaccinare completamente tutti i bambini con due dosi di vaccino contro il morbillo. Ciò richiede di realizzare e mantenere programmi di immunizzazione di routine ad alte prestazioni e di realizzare campagne di alta qualità e ad alta copertura quando tali programmi non sono ancora sufficienti a proteggere ogni bambino.

I paesi e i partner globali per l'immunizzazione devono anche rafforzare la sorveglianza delle malattie, tra cui il Global Measles Rubella Laboratory Network (GMRLN). Una forte sorveglianza delle malattie è fondamentale per ottimizzare i programmi di immunizzazione e rilevare e rispondere rapidamente alle epidemie di morbillo, al fine di mitigarne le dimensioni e l'impatto.



Progress Toward Regional Measles Elimination — Worldwide, 2000–2023 è una pubblicazione congiunta di OMS e CDC. È pubblicata all'interno del WHO Weekly Epidemiological Record e nel Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC. CDC e OMS utilizzano modelli statistici per stimare i casi di morbillo e i decessi ogni anno, in base ai casi segnalati dai paesi, e rivedono le stime dell'anno precedente per valutare le tendenze della malattia nel tempo.

CDC e OMS sono membri fondatori della Measles & Rubella Partnership (M&RP), un'iniziativa globale per fermare il morbillo e la rosolia. Sotto l'egida dell'Immunization Agenda 2030 e guidata dal Measles and Rubella Strategic Framework 2030 , la missione di M&RP include affrontare il declino della copertura vaccinale nazionale, accelerare la ripresa della regressione del morbillo derivante dalla pandemia di COVID-19 e accelerare i progressi verso la creazione di un mondo libero da morbillo e rosolia. La partnership include anche la Croce Rossa Americana , la Fondazione Bill & Melinda Gates , Gavi, la Vaccine Alliance , la Fondazione delle Nazioni Unite e l'UNICEF .

L'eliminazione del morbillo è definita come l'assenza di trasmissione endemica del virus del morbillo in una regione o altra area geografica definita per più di 12 mesi. Al contrario, un paese non è più considerato libero dal morbillo se il virus ritorna e la trasmissione è sostenuta ininterrottamente per più di un anno.

Per maggiori informazioni sugli sforzi globali del CDC per la vaccinazione contro il morbillo, visitare https://www.cdc.gov/global-measles-vaccination

Per maggiori informazioni sulla risposta e il supporto dell'OMS al morbillo, visitare https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles