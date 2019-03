F1 2109, va alla Mercedes di Hamilton la prima pole della stagione nel GP d'Australia

La Mercedes comincia nel migliore dei modi la stagione 2019 di Formula 1, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, nell'ordine, davanti a tutti sulla griglia di partenza del gran Premio d'Australia. Le loro vetture sono state le uniche a scendere sotto il limite di 1:21 con Hamilton che ha fatto registrare il nuovo record sul giro del circuito di Albert Park con 1:20.486, distanziando solamente di poco più di 1 decimo il proprio compagno di squadra.

Al terzo posto sulla griglia la Ferrari di Vettel, con un ritardo però di circa 7 decimi, che precede la Red Bull di Verstappen e l'altra Ferrari di Leclerc, entrambi più lenti di Hamilton di circa 1 secondo.

Ottima la prestazione delle due Haas motorizzate Ferrari che con Grosjean e Magnussen, rispettivamente, hanno fatto segnare il sesto e settimo tempo.

Completano la griglia di primi dieci il debuttante Lando Norris su McLaren, ottavo, Kimi Raikkonen che ha portato l'Alfa Romeo, anch'essa motorizzata Ferrari, al nono posto e Sergio Perez, Racing Point BWT Mercedes, decimo.

Solo alla sesta casella della griglia troviamo le Renault, con Hulkenberg davanti e Ricciardo, con un ritardo di oltre 2 secondi da Hamilton.

Q3: Full classification



Big things from @Max33Verstappen taking Red Bull-Honda to the second row 🆙



And @LandoNorris is the fastest Renault-powered car on his first F1 qualifying 👏#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/LXcNo02yAU