Per restare in scia della Juve in testa alla classifica, l’Inter deve assolutamente vincere contro il Genoa. Impresa alla portata degli uomini di Conte, favoriti a 1,35. In Premier Legue occhi puntati sull’Everton di Carletto Ancelotti, che affronterà in casa l’Arsenal. Partita equilibrata, con la vittoria dei padroni di casa che si gioca a 2,35. Il Manchester City di Guardiola è invece superfavorito contro il Leicester a 1,37. In Spagna tutto facile per il Barcellona contro l’Alaves, con il segno ‘1’ a 1,14. In Germania Bayern Monaco (a 1,16) e Lipsia (a 1,28)sono favoritissime contro Wolfsburg e Ausburg. Infine in Francia vittoria praticamente scontata per il PSG capolista a 1,08 sull’Amiens.

Inter-Genoa: '1' a 1,35, 'X' a 4,75, '2' a 9,00

Udinese-Cagliari: '1' a 2,55, 'X' a 3,25, '2' a 2,85

Torino-Spal: '1' a 1,70, 'X' a 3,65, '2' a 5,25



Everton-Arsenal: '1' a 2,35, 'X' a 3,60, '2' a 2,85

Manchester City-Leicester: '1' a 1,37, 'X' a 5,25, '2' a 7,50



Barcellona-Alaves: '1' a 1,14, 'X' a 8,25, '2' a 18,00

Maiorca-Siviglia: '1' a 4,75, 'X' a 3,80, '2' a 1,70



Bayern Monaco-Wolfsburg: '1' a 1,16, 'X' a 7,75, '2' a 15,00

Lipsia-Ausburg: '1' a 1,28, 'X' a 5,75, '2' a 9,75



Marsiglia-Nimes: '1' a 1,30, 'X' a 5,50, '2' a 9,75

PSG-Amiens: '1' a 1,08, 'X' a 11,00, '2' a 25,00



Per tutti gli aggiornamenti Agimeg.it