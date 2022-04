È finita 4-3 la sfida tra Manchester City e Real Madrid che si è disputata martedì sera all'Etihad Stadium di Manchester per l'andata delle semifinali di Champions League. A dire il vero, più che ad assistere ad una partita di calcio, è sembrato di assistere alla messa in scena di una sceneggiatura ben orchestrata da un esperto in film ad alta tensione, con i giocatori di entrambe le squadre che alternavano azioni da cineteca ad errori banali, persino madornali per il livello delle formazioni in campo... tutto a favore dello spettacolo che, continuerà a Madrid mercoledì prossimo.

Questa la sintesi delle marcature:

al 2' De Bruyne segna il gol più veloce di sempre in una semifinale di Champions League;

all'11' Gabriel Jesus raddoppia su assist dello stesso De Bruyne;

al 33' Benzema accorcia le distanze mantenendo in partita il Real Madrid;

al 53' Foden, di testa sul cross di Fernandinho, riporta il City in vantaggio di due gol;

al 55' Vinícius Júnior, parte da 60 metri palla al piede e firma il secondo gol degli spagnoli;

al 74' un super gol di Bernardo Silva vale il 4-2 per i padroni di casa;

infine all'82' il cucchiaio di Benzema, su un rigore causato da un mani inutile quanto assurdo di Laporte, ferma il punteggio sul 4-3 definitivo.

"E' stata una bella partita - ha detto Pep Guardiola, allenatore del City -, entrambe le squadre hanno un'incredibile quantità di giocatori di qualità in campo con un'incredibile personalità... Il risultato è quello che è, abbiamo vinto e ora ci riposiamo. Poi c'è il Leeds e la prossima settimana andremo in Spagna e cercheremo di fare un buon risultato.Per vincere questa competizione, per mia esperienza, devi superare le situazioni che il calcio ti regala. E' stata una partita fantastica per entrambe le squadre. Abbiamo fatto tante cose buone. Purtroppo abbiamo subito gol e non siamo riusciti a segnare di più. Ma ci sono due partite e ne abbiamo un'altra tra una settimana.Il risultato avrebbe potuto essere migliore, e si deve fare davvero bene in due partite e noi abbiamo fatto davvero bene nella prima. Madrid sarà un buon test per mostrare la personalità della nostra squadra e ci andremo per cercare di vincere la partita".

Queste, invece le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real:

"Sono un po' frustrato perché abbiamo perso molti dei duelli individuali nel primo tempo e loro hanno segnato due gol che avremmo potuto evitare, se avessimo prestato attenzione. Siamo riusciti a produrre una reazione e mantenere viva la partita in vista del ritorno. E' una sconfitta che ci tiene in parità al Bernabéu. Dobbiamo migliorare in fase difensiva perché abbiamo le qualità per creare loro problemi .Ho la sensazione che abbiamo iniziato la partita molto male. Eravamo troppo morbidi e alla fine abbiamo subito due gol. La squadra ha poi dimostrato di avere una grande capacità di reazione, abbiamo gareggiato e siamo stati in gioco fino alla fine. Dobbiamo migliorare in fase difensiva. Abbiamo fatto bene nel possesso palla e creato occasioni da gol. Sarà davvero importante migliorare in fase difensiva nella gara di ritorno. Ho una squadra molto esperta che mantiene la calma quando il gioco si fa duro. Hanno giocato tante partite come questa e non si arrendono mai e tengono sempre la testa alta.Al Bermabeu penso che faremo fatica a vedere una partita simile e ugualmente aperta a quella che abbiamo fatto qui stasera. Sarà una partita diversa. Il City è in vantaggio e bisogna tenerne conto. Spero che i nostri fan ci supportino per una prestazione migliore per raggiungere la finale. I nostri tifosi devono essere pronti per la gara di ritorno perché lotteremo per offri loro un'altra notte magica".





Crediti immagine: twitter.com/rubendias/status/1519073833201852416