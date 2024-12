Nel pomeriggio del 29 dicembre si sono svolte 5 partite di Premier League.

Il City torna finalmente a vincere a Leicester con il risultato di 2 a 0 con il ritorno al gol di Haaland. La squadra di Guardiola che non vinceva fuori casa in campionato dal 20 Ottobre trova 3 punti importati per tornare in ottica zona Champions.

Il Cristal Palace trova la vittoria per 2 a 1 contro la squadra di Juric, ex Roma, dopo essere andata sotto per 1 a 0 al 14esimo trova la rimonta al 52esimo per poi tenere il risultato che ha portato 3 punti importanti per la salvezza. Il Southampton invece resta ultimo con sempre meno speranze di salvarsi.

Il Nottingham Forest vince contro l'Everton per 2 a 0 e vola secondo dietro il Liverpool sorprendendo ogni appassionato di calcio. La squadra operaia di Garibaldi non ha intenzione di fermarsi e centra la quinta vittoria consecutiva. Nuno Espírito Santo come Brian Clough?

Fulham Bournemouth finisce in parità 2 a 2 tra tante emozioni. La squadra di casa va avanti due volte per poi essere raggiunta dalla squadra ospite due volte.

Gli Spurs in casa dovevano ritrovare la vittoria in casa che mancava dal 3 Novembre contro il Wolverhampton che si trovava a 13 punti, invece la squadra di Postecoglu va sotto 1 a 0 per poi finire il primo tempo in vantaggio 2 a 1. Proprio quando la vittoria sembrava acquisita, Larsen segna e i The Wolves portano a casa un punto importante per centrare la salvezza dopo i 3 punti conquistati a Leicester la scorsa giornata di Premier.