Le Giornate delle Lingue alle Nazioni Unite mirano a celebrare il multilinguismo e la diversità culturale, nonché a promuovere l'uso paritario di tutte e sei le lingue ufficiali dell'Organizzazione. Nell'ambito dell'iniziativa, le Nazioni Unite in tutto il mondo celebrano sei giorni separati, ciascuno dedicato a una delle sei lingue ufficiali dell'Organizzazione.

La Giornata della lingua cinese di quest'anno ha avuto come tema "Saggezza cinese per un mondo verde" al fine di offrire saggezza e soluzioni cinesi per uno sviluppo verde e sostenibile, facendo così eco alla Conferenza sull'acqua, al Vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) e ad altri importanti incontri relativi agli SDG che si sono tenuti o che si terranno quest'anno alle Nazioni Unite.

Una serie di eventi, sponsorizzati dalla Missione permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Nazioni Unite, dal Servizio di traduzione cinese (DGACM) in associazione con il Club del libro cinese dell'UNSRC, sono stati ospitati presso la sede delle Nazioni Unite a New York per celebrare l'edizione di quest'anno della Giornata della lingua cinese.

Come data del giorno della lingua cinese è stato scelto il Guyu ("Pioggia di miglio") dal tradizionale calendario cinese, per rendere omaggio a Cangjie ( 倉頡) , figura molto importante nell'antica Cina, storico ufficiale dell'Imperatore Giallo e inventore dei caratteri cinesi. La leggenda narra che avesse quattro occhi e quattro pupille, e che quando inventò i caratteri cinesi, le divinità e gli spiriti piansero e dal cielo piovve miglio. Da quel momento in poi, i cinesi celebrano il giorno Guyu in onore di Cangjie. Nel calendario gregoriano corrisponde al 20 aprile.

Il cinese è stato stabilito come lingua ufficiale delle Nazioni Unite nel 1946. Tuttavia, nei primi anni, il cinese non era comunemente usato nel lavoro delle Nazioni Unite. La situazione è migliorata dopo il ripristino dei legittimi diritti della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite nel 1971. Nel 1973, l'Assemblea generale ha incluso il cinese come lingua di lavoro, seguita dal Consiglio di sicurezza nel 1974. Oggi uffici e personale dell'ONU lavorano con la lingua cinese.

Anche gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, a Vienna, nonché la Commissione Economica per l'Africa e le missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite hanno ospitato mostre, conferenze e campagne online per celebrare questa giornata.