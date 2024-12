"Circa 80.000 militari delle Forze Armate degli Stati Uniti sono assegnati o dispiegati nei paesi della NATO in Europa, compresi quelli schierati per rassicurare i nostri alleati e per scoraggiare ulteriori aggressioni russe".

"Ho diretto la partecipazione delle Forze armate degli Stati Uniti in tutte le operazioni sopra descritte in conformità con la mia autorità costituzionale e statutaria come Comandante in capo e come Capo esecutivo (inclusa l'autorità di attuare la Legge pubblica 107-40, la Legge pubblica 107-243 e altri statuti), nonché la mia autorità costituzionale e statutaria di condurre le relazioni estere degli Stati Uniti. I funzionari della mia amministrazione e io comunichiamo regolarmente con la leadership del Congresso, i comitati congressuali competenti e altri membri del Congresso in merito a questi schieramenti e continueremo a farlo".

Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concluso la lettera al Presidente della Camera e al Presidente pro tempore del Senato per aggiornare il Congresso sullo spiegamento delle forze armate statunitensi all'estero.

Da parte sua Putin ha annunciato che entro l'estate 2025 schiererà il sistema missilistico Oreshnik in Bielorussia, una decisione - secondo il Ministero della Difesa bielorusso - che è stata presa in risposta alle misure adottate dagli Stati Uniti e dalla Germania di schierare missili a raggio intermedio in Europa.