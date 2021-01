«La Lombardia passa in zona arancio, è ufficiale. Negozi aperti. Da lunedì scuole medie e superiori in presenza. La sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique, tutte romane, ha contribuito a raggiungere il risultato.Ai professionisti della mistificazione, ribadisco ancora una volta che i "dati richiesti" alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard. A Roma dovrebbe chiedersi come mai Regione Lombardia abbia dovuto segnalare il "mal funzionamento" dell’algoritmo che determina l'Rt dell'ISS. Chi, invece, sostiene il contrario lo dimostri con atti concreti e non manipolando la realtà a uso propagandistico contro la Lombardia».

Come dimostra la dichiarazione sopra riportata, anche questo sabato, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, dichiara che lui e la sua regione, da una settimana zona rossa, siano vittime della solita inefficienza e incapacità delle istituzioni romane. Gli è mancato di aggiungere "Roma Ladrona", ma è riuscito comunque a far rivivere i tempi della Padania, quando i confini meridionali dello Stato leghista erano tracciati dall'Appennino tosco-emiliano.

Una settimana fa, alle prime "intemperanze del duo sanitario lombardo - con Fontana stavolta non più accompagnato da Gallera, sostituito nel ruolo di assessore al Welfare da Letizia Moratti - dal ministero della Salute, Speranza aveva dichiarato:

"Le ordinanze sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi scientifici. Hanno la finalità di contenere il contagio in una fase espansiva dell’epidemia. Per questo rispettarle è decisivo se non si vuol perdere il controllo del contagio".

Ieri, in risposta alle accuse di Fontana al Comitato tecnico scientifico e all'Istituto Superiore di Sanità per aver male interpretato i dati della Lombardia facendo finire la regione in zona rossa, Speranza aveva pubblicato la seguente nota:

"Dal Ministero della Salute si esprime massima fiducia nell’Istituto Superiore di Sanità che dall’inizio della pandemia di Covid-19 è al lavoro per affrontare l’emergenza. In particolare da 36 settimane l’ISS si adopera per monitorare il quadro epidemiologico del Paese, sulla base dei dati che le Regioni e le Province autonome trasmettono ogni settimana".

La frase conclusiva "sulla base dei dati che le Regioni e le Province autonome trasmettono ogni settimana" riassume il nocciolo della questione.

A smentire le accuse di Fontana, ecco la ricostruzione della vicenda riportata sul proprio profilo social dal consigliere regionale Pd, in regione Lombardia, Pietro Bussolati.

«Qualche giorno fa i Sindaci di Peschiera, Cesano Boscone, Segrate, Vittuone e altri comuni avevano denunciato gravi errori e dati sballati nel sistema informatico di Regione Lombardia sui contagi, con i numeri dei positivi sui territori schizzati da un giorno all’altro alle stelle e cittadini ormai Covid-negativi segnalati da Regione come ancora positivi.Avevo chiesto di verificare i dati di Aria (società acquisti di Regione) che è la fornitrice del sistema, e chiesto se non ci fosse correlazione con i dati trasmessi al Governo nazionale. Ci avevano risposto che non era così, che i dati non erano gli stessi.Casualmente, due giorni dopo, la Giunta Fontana si è messa a correggere i dati sballati e ha inviato una rettifica al Governo, e oggi vengono ridotti i contagi sul sistema informatico regionale a disposizione dei sindaci. Proprio oggi sono stati rettificati, così come rettificati sono i dati nazionali. L’errore di calcolo è esattamente lo stesso, i guariti non considerati come tali e quindi lasciati per errore tra i contagiati. Si sono accorti dell’errore dopo la denuncia dei Sindaci!È vergognoso che Fontana e la sua giunta abbiano commesso un errore così grave e se ne siano accorti così in ritardo, solo dopo le nostre segnalazioni. A pagare sono i commercianti e gli artigiani lombardi, i lavoratori, i cittadini, gli studenti. Non ci sono scuse: dimissioni».

In pratica, a meno di ulteriori sorprese, Fontana e la sua assessora avrebbero commesso il pasticcio e per evitarne le conseguenze ne hanno dato la colpa ad altri, minacciando chiunque osasse affermare il contrario. Come ebbe a dire lo stesso Fontana lo scorso 8 gennaio, la sua giunta avrebbe guidato la ripresa della Lombardia e quella dell'intero Paese.

Se è questo il modo di operare della giunta Fontana non si intravedono grandi prospettive né per la Lombardia, né per l'Italia.