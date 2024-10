Seduta negativa per gli eurolistini, in una giornata caratterizzata da molti dati macro e dall'attesa crescente per le elezioni USA.

A Milano l'indice principale chiude in ribasso dell’1,2%. Sul paniere principale il titolo migliore è stato Leonardo (+1,3%).

Salgono anche Pirelli +0,62%, Bper +0,21%, Saipem +0,18%, A2a +0,14%. Malissimo Campari, -18,5%. Nel resto d'Europa segni rossi diffusi: Dax (-1,1%), Cac40 (-1,1%) Ibex35 (-0,7%), FTSE100 -0,73%.