Queste le dichiarazioni del segretario della Cgil, Maurizio Landini, rilasciate in una intervista al quotidiano Repubblica:

"Sul concordato fiscale ne pensavo male già prima. Ma ora si può dire senza remore: questo governo legalizza l'evasione fiscale. Anziché fare una seria riforma e prendere i soldi dove ci sono, ovvero rendite e profitti, per investire in scuola e sanità pubblica, fa condoni e marchette elettorali. Divide il Paese con l'autonomia differenziata. E mette sotto attacco l'indipendenza della magistratura. Il governo afferma di voler usare i soldi incassati dagli autonomi per abbassare le tasse ai dipendenti? Si tratta di una mistificazione. L'unica tassa che aumenta è proprio l'Irpef: 17 miliardi in più quest'anno e il 90% da dipendenti e pensionati. Se a parità di reddito un autonomo paga il 15% di flat tax e un dipendente il 43% e i profitti sono tassati al 24%, non c'è riequilibrio che tenga".

Landini non dimentica neppure di replicare a Matteo Salvini, che ha definito i sindacalisti di Cgil e Uil “ridicoli estremisti di sinistra”:

"Il vicepresidente del Consiglio diceva di voler cancellare la legge Fornero. Invece alza l'età pensionabile a 70 anni. Chi è ridicolo? Ha preso in giro il Paese. Il 29 novembre, in piazza a scioperare, ci saranno tanti che hanno creduto alle sue bugie".

E sulla manovra, in relazione alla quale martedì avrà un incontro con Giorgia Meloni, Landini annuncia:

"Chiederemo alla premier di ripristinare i 4,6 miliardi tagliati al settore dell'automotive che è dentro una crisi epocale. Di ridurre la spesa per armi. Di aumentare la spesa sanitaria e per la scuola pubblica. Di avviare una seria riforma fiscale, tassando rendite e profitti. Di fare una riforma delle pensioni giusta e per i giovani. Di alzare le risorse per il contratto di lavoro dei dipendenti pubblici: non basta un 6% in più contro 17 punti persi per l'inflazione. Chiederemo anche di cambiare il collegato lavoro che liberalizza la precarietà. Di investire seriamente sulla sicurezza e cancellare la logica del subappalto a cascata. Di ripristinare il fondo affitti dei Comuni. Di abrogare la legge sull'autonomia. Senza risposte, sarà sciopero".

Poi sul tema della crisi del settore auto:

"Paghiamo ritardi e scelte sbagliate. A partire da chi per anni ha sostenuto che l'elettrico non era il futuro. E che era meglio investire su alto di gamma e lusso. È necessario convocare i vertici di Stellantis, i sindacati e le imprese della componentistica per chiedere i piani di investimento. Dopodiché, tagliare 4,6 miliardi a un settore importante con 300mila dipendenti per finanziare la difesa è un grande errore.In Italia, si produrranno quest'anno poco più di 300mila auto contro 1,5 milioni di capacità potenziale. Tutti gli stabilimenti sono sottoutilizzati e in cassa integrazione. Quanto possono andare avanti? Serve un'agenzia per lo sviluppo nazionale, altro che allungare i tempi della transizione ecologica, come vogliono governo e Confindustria. Procrastinare non è una strategia. E non serve a nulla. I lavoratori rischiano di pagare il doppio".