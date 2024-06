Nel fine settimana dal 21 al 23 giugno, sul circuito del Montmelò a Barcellona si disputa il GP di Spagna, decima prova della stagione 2024 di Formula 1.

Lungo 4,6 Km, da percorrere 66 volte, il tracciato catalano ha 14 curve e due Zone DRS. Quello di Barcellona è un circuito che scuderie e piloti conoscono benissimo, visto che, per le sue caratteristiche, è quello che a inizio stagione è il preferito per valutare pregi e difetti delle nuove vetture.

La pista offre un buon mix di curve ad alta e bassa velocità. All'inizio è da tenere d'occhio la curva 3, che rivela il grado di bilanciamento delle vetture, mentre il terzo settore, a partire da curva 10, è quasi un rettilineo mascherato, in vista della dirittura d'arrivo, che mette in risalto l'abilità dei piloti nell'interpretarlo al meglio.

La Ferrari dovrà riscattare la deludentissima prestazione del GP del Canada.

Le condizioni meteo per il fine settimana "spagnolo" sono ideali, con temperature massime intorno ai 25° e nessun pericolo di pioggia, se non nelle prime ore del mattino di domenica. Pertanto stavolta, in caso di mancato grip, la scuderia di Maranello non potrà dire di non esser riuscita a mandare i pneumatici in temperatura!





Questi gli appuntamenti del fine settimana:

Venerdì 21 giugno

13:30 - 14:30 Practice 1

17:00 - 18:00 Practice 2

Sabato 22 giugno

12:30 - 13:30 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche

Domenica 23 giugno

15:00 Gara