A2A si conferma un attore di primo piano nel settore industriale e infrastrutturale italiano, con investimenti record e un impegno sempre maggiore per la transizione energetica. Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini, nel presentare i risultati ottenuti dal Gruppo nel 2024.



Renato Mazzoncini: investimenti record e crescita delle rinnovabili

Nel corso dell’ultimo anno, A2A ha investito quasi 3 miliardi di euro, segnando un traguardo storico per il Gruppo. Una parte significativa è stata destinata alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che ha raggiunto il 50% del totale generato dagli impianti della Life Company. Ciò si traduce in “maggior quantità di energia green, un fattore importante per il processo di decarbonizzazione e la stabilizzazione dei prezzi a beneficio di famiglie e imprese”, ha commentato Renato Mazzoncini. Le strategie adottate hanno consentito ad A2A di raggiungere risultati economici solidi. Il Gruppo ha registrato un Ebitda superiore a 2,3 miliardi di euro e un utile netto di oltre 800 milioni. In aumento anche il dividendo proposto, pari a 0,10 euro per azione, con un incremento del 4,4% rispetto all’anno precedente. Nel 2024 inoltre A2A ha rafforzato il proprio organico con più di 1.600 assunzioni. “La volontà di condividere e coinvolgere tutti i colleghi, parte attiva di questo percorso di crescita – ha quindi concluso Renato Mazzoncini – si concretizza anche nel ‘Piano di azionariato diffuso’ che proporremo alla prossima Assemblea degli azionisti”.



Renato Mazzoncini: il percorso professionale

Da maggio 2020, Renato Mazzoncini è Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A. Laureato in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Milano, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Ansaldo come progettista elettrotecnico, per poi ricoprire incarichi di rilievo in aziende pubbliche e private attive nei servizi pubblici locali in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, tra il 1999 e il 2012. Nel 2012, è entrato in Ferrovie dello Stato Italiane come AD della controllata Busitalia, per poi essere nominato nel 2015 Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, ruolo che ha ricoperto fino al 2018, guidando operazioni strategiche come l’integrazione di Anas. Tra il 2017 e il 2018, è stato Presidente dell’UIC, associazione mondiale delle imprese ferroviarie, e ha proseguito il suo impegno internazionale come Senior Industrial Advisor. Esperto di green economy e climate change, ha contribuito alla “RoadMap to 2050” presentata alla COP 25 e al libro “Green Planning for Cities and Communities”. Vicepresidente di Elettricità Futura dal 2020 e membro del Consiglio Generale di Confindustria Brescia, Renato Mazzoncini è attivo anche in ambito accademico: è Professore al Politecnico di Milano, dove tiene il corso “Mobility - Infrastructures and Services” e fa parte dell’Advisory Board e dell’Assemblea dei Fondatori della Fondazione Politecnico di Milano.