La Fiorentina ha vinto 3-1 la semifinale di ritorno contro il Basilea e si è qualificata per la finale di Conference League, che si disputerà a Praga il prossimo 7 giugno, dove affronterà il West Ham.

Sarà una sfida tra Firenze e Londra, tra Italia e Inghilterra... ma per la Viola è già un successo, non solo perché ha conquistato una finale europea che le mancava da 33 anni (Coppa Uefa persa contro la Juventus nel 1990), ma perché con quella di Praga diventa l'unico club in Europa ad aver preso parte a tutte le finali delle competizioni Uefa: Coppa dei Campioni (sconfitta il 30 maggio 1957 contro il Real Madrid), Coppa delle Coppe (due finali conquistate: la prima vinta contro i Glasgow Rangers nel 1961, la seconda persa l'anno dopo contro l'Atletico Madrid) e Coppa Uefa (finale persa nel 1990 contro la Juventus).

Dopo anni di assenza, dai tornei Uefa, la Fiorentina è tornata a scalarne la classifica del Ranking: adesso è 92.a. Perché ricordarlo? Perchè il 38° posto assegnato al West Ham potrebbe far credere che quella di Praga potrebbe essere una partita senza storia. Non è così. Il West Ham è 15° in Premier League, quasi aritmeticamente salvo a due giornate dalla fine del campionato, dopo aver disputato una stagione con numerosi bassi, salvo riprendersi, un po', nell'ultima parte di stagione, dove però ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate, vincendo comunque l'ultima casalinga, per 1-0, contro il Manchester United.

Lo scorso anno la squadra di Moyes si era fermata in semifinale, quest'anno è riuscita ad arrivare fino alla fine della Conference League.

Difficile fare pronostici su chi sia la favorita Tra Fiorentina e West Ham, ma si può dire che quest'anno la difesa londinese non sia proprio solidissima. C'è però una caratteristica comune che unisce Moyes e Italiano: la rotazione dei giocatori. La Fiorentina quest'anno ha dato minutaggio a tutti i suoi effettivi e finora la scelta ha ripagato, anche in base a quanto visto ieri, dove i giocatori del Basilea hanno praticamente smesso di correre alla fine dei 90 minuti, con ancora due tempi supplementari da disputare!

Inoltre, saranno 60 le partite ufficiali disputate quest'anno dai viola... in pratica è come se avessero disputato un campionato e mezzo. E anche in questo caso è un quasi record a livello europeo.

La Fiorentina, giovedì della prossima settimana, sarà impegnata nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, finalista di Champions League. In Serie A, in questa stagione, le due squadre hanno vinto in trasferta una partita ciascuna. Quello di giovedì sarà uno spareggio.