La categoria Miglior attrice ai prossimi Oscar è destinata a riservare sorprese.

Al momento parte favorita Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) in testa dopo aver vinto 2 riconoscimenti chiave come il SAG Award e il Critics Choice Award, tallonata dall’incognita Penelope Cruz (Madres Paralelas) il cui nome nelle ultime ore sta circolando con una certa insistenza come una possibile sorpresa.

A ciò si aggiunge il caso Kristen Stewart (Spencer) che ha vinto 30 Film Critics Awards ma che però mancando la candidatura ai SAG Awards ha visto ridimensionare le sue chance.