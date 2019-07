Ad Hockenheim nuova pole per Hamilton che ringrazia il disastro Ferrari

Nelle due sessioni di libere del venerdì le Ferrari sono state le più veloci in pista. In quella di sabato mattina, idem, salvo che Verstappen ha fatto meglio di 1 decimo rispetto a Vettel, finito terzo... Ma, dopo le qualifiche, le Ferrari partiranno dalla 5.a fila con Leclerc, decimo, e dalla 10.a fila con Vettel, ultimo, perché non ha neppure gareggiato.

Un disastro. Ma dovremmo utilizzare un termine ancora più enfatico per descrivere quanto accaduto questo sabato pomeriggio sul circuito di Hockenheim per le qualifiche del GP di Germania.

Vettel non ha avuto neppure la possibilità di fare un giro di quaifica. In Q1, non appena uscito dalla pit lane ha riscontrato un calo di potenza nella power unit. Tornato ai box, i meccanici hanno iniziato a lavorare per rimandarlo in pista, ma dopo un po' si sono resi conto che il problema era relativo al motore e che non poteva essere riparato in poco tempo. Quindi , Vettel non ha neppure fatto un tempo di qualifica e domenica partirà dall'ultimo posto in griglia.

L'altro ferrarista, Leclec, è stato il più veloce in Q1 e secondo miglior tempo in Q2, anche perché aveva deciso di prendere il via della gara con la gomma gialla. E quando è arrivato il momento della Q3, dove poteva coronare una due giorni fantastica, Leclerc non ha potuto partire a causa di un problema all'alimentazione della sua Ferrari. Pertanto, nonostante abbia dimostrato di essere il più veloce in pista, domenica il pilota francese partirà dalla decima posizione.







Ad approfittare di tutto questo, il solito Hamilton, alla guida di una Mercedes palesemente in difficoltà sulla pista di casa, che però domani sarà in prima fila con il miglior tempo, 1:11.767, seguito da Verstappen (Red Bull) e dall'altra Mercedes di Bottas, entrambi distanziati di quasi mezzo secondo.

A 8 decimi seguono Gasly (Red Bull) e Raikkonen (Alfa Romeo) che in terza fila sarà affiancato dalla Haas di Grosjean. Quindi, troviamo la McLaren di Sainz, la Racing point di Perez e, infine, la Renault di Hulkenberg.

Domenica, nessuna chance per la Ferrari? A meno di miracoli, Vettel sembra tagliato fuori dai giochi. Possibilità - mettendo da parte l'affidabilità della vettura - ci sono invece per Leclerc, perché il suo passo gara venerdì è stato impressionante e ad Hockenheim sorpassare non è difficile. Inoltre, c'è pure la variabile pioggia. Non resta che sperare. Il via, alle 15:10.