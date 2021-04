Ogni venerdì alle 23, coprifuoco o non coprifuoco, il sound coinvolgente del dj producer romagnolo Mitch B. lo possiamo ascoltare su Punto Radio (Fm zona Bologna 105.00 / https://www.puntoradiofm.it/ ), ogni sabato invece, ancora dalle 23, è su Iknos Radio ( https://www.iknosparty.com/ ).

E non è tutto. Proprio in questi giorni su Clubbers Radio by House Club Set ecco un altro dj set che sarà disponibile sia su un circuito piuttosto importante di emittenti sia su Mixcloud ( https://mixcloud.com/houseclubset )."E' un format completamente basato sulla musica", racconta Mitch B., che non sta fermo un attimo.

A maggio 2021, il suo mondo musicale è pieno di performance / showcase online realiazzate per realtà internazionali, remix che escono in compilation importanti, nuovi dischi in collaborazione con colleghi eccellenti... e pure una importante collaborazione artistica importante con una delle realtà culturali più importanti della sua città, Ravenna.

Mentre ci ascoltiamo i suoi dj set su MixCloud o alla radio o le sue produzioni su Spotify, insomma, possiamo già pensare al futuro col sorriso.



https://www.facebook.com/mitchbdeejay

https://www.instagram.com/mitchbdeejay/



Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music, la spagnola Shamkara e l'italiana Yuppies Records.

Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima, mentre durante l'estate 2020 fa ballare soprattutto BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Donna Rosa 38 (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA), Chalet Del Mar (Fano PU), Hierbas (Milano Marittima – RA).