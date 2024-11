“Nel mezzo” (Up Music Studio) è il nuovo singolo di Simone Sartini, in arte Altroego, un brano che si sviluppa come un'interessante fusione di elementi Pop-Rock contemporanei, dove spicca immediatamente la presenza di un basso particolarmente aggressivo che definisce il carattere principale della composizione.

La struttura musicale -spiega l’artista- gioca con l'alternanza di atmosfere, creando un continuo movimento tra momenti sospesi, quasi onirici, con passaggi di maggiore intensità emotiva.

Nei pre ritornelli, la musica si fa più rarefatta, come se volesse creare uno spazio di sospensione dove la voce può raccontare le sue riflessioni più intime.

È in questi momenti che le sonorità si fanno più eteree, con l'uso di riverberi e delay che contribuiscono a creare un'atmosfera quasi sognante, perfettamente allineata con il contenuto introspettivo del testo. La produzione moderna fonde sapientemente elementi analogici e digitali, creando un sound contemporaneo che però mantiene una forte componente emotiva.

Altroego è l’identità musicale di Simone Sartini, cantautore Riminese del ’96. Il nome è un riferimento al concetto di alter ego con cui l’artista si identifica e si esprime, utilizzandolo come escamotage per potersi aprire liberamente senza nessun tipo di timore ed in modo autentico. La musica di Altroego ha una forte influenza emo-punk, che viene miscelata con sound pop-elettronici e rock. I testi delle sue canzoni sono spesso ispirati alla sua visione del mondo che lo circonda, esprimendo a pieno la sua emotività parlando di amore e legami ma anche di ansia e paura. Altroego ha lavorato per diversi anni dietro le quinte come produttore musicale e tecnico audio per diversi artisti della sua zona, tra cui sonogiove. Nel 2021 decide di pubblicare il suo primo brano chiamato “Se non c’è altro”, scritto di getto dopo la crisi di una relazione. Dopo una breve pausa artistica in cui ha continuato a lavorare come produttore musicale con tanti nuovi artisti, decide di riprendere il suo percorso artistico nel 2023 pubblicando il suo secondo singolo “Arancio e blu”. Dopo aver scritturato un contratto con TSCK Records, l’artista pubblica nel 2024 i singoli “Stesse vene”, “Postumi”, co-scritto insieme all’artista sonogiove, e “La testa sotto l’acqua”.

https://open.spotify.com/album/7FmJoAm8xUxbipzwTGYlQJ