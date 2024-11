“FOMO” è il nuovo singolo dei Known Physics, un brano che riflette sulla paura di perdersi qualcosa di importante mentre si è bloccati in una routine che sembra stagnante. Protagonisti della scena sono il passare del tempo e la sensazione di immobilità, tipici di quei momenti in cui ci si trova intrappolati nello "scrolling" compulsivo dei social e a vedere gli altri che sembrano vivere momenti intensi e appaganti.

Lottando tra il desiderio di partecipare da un lato -spiega la band- e il bisogno di spezzare questa monotonia e vivere davvero il momento, dall'altro, si crea una tensione: anche nel tentativo di lasciarsi andare, spesso permane il timore di non riuscire mai davvero a stare fermo e apprezzare l'istante per quello che è, un attimo in cui tutto va più veloce di quello a cui siamo abituati.

Il veicolo tramite cui "FOMO", nato dalla collaborazione con Sabatino Salvati e Vittorio Valenti, vuole trasmettere queste sensazioni è un design sonoro cupo ma allo stesso tempo energico ed esplosivo, strizzando l'occhio al panorama pop italiano odierno, combinando chitarre distorte e una voce graffiante che sono caratteristiche peculiari dei Known Physics.

FOMO: https://open.spotify.com/intl-it/album/6SfKIfenzCicSFrRjiI1kS

Nati nel 2020 vicino Perugia, i Known Physics si distinguono per una potente fusione di rock ed elettronica, con un mix tra riff di chitarra taglienti e beat moderni. Tra le fonti di ispirazione principali del loro percorso musicale si possono citare artisti come Imagine Dragons, The score, Bring Me the Horizon e Planet Funk.

La band è composta da:

- Davide Faralli aka Dais: Lead Vox;

- Simone Vaccaro aka Simonhouse: Chitarra elettrica e cori;

- Francesco Pierangeli aka R3dOwL: Bassista, Beatmaker e cori;

- Luca Carloncelli aka Uchi Sensei: DJ e cori.

Il 27 aprile 2022 viene pubblicato il primo singolo “Reaper”, costruito su una combinazione tra riff di chitarra, voce graffiante ed electro. L'apprezzamento da parte del pubblico permette alla band di esibirsi in diversi locali e competizioni per artisti emergenti.

Il 25 gennaio 2023 esce il brano “Dying for this” che racchiude in sé il desiderio di portare avanti le proprie passioni, qualunque esse siano, e nonostante ogni difficoltà. Nel video ufficiale la figura della pugile simboleggia proprio questa perseveranza e tenacia. Il singolo raggiunge e supera il traguardo dei 50.000 streaming su Spotify, allargando ancora l’audience della band.

In occasione di una stagione estiva 2023 ricca di concerti i Known Physics pubblicano “Moving in the Rain”, avventurandosi nel territorio del pop moderno, pur mantenendo un sound di matrice rock. Il brano dipinge il quadro di un amore non corrisposto e la complessità delle relazioni umane.Il 26 ottobre 2023 esce “My Son”. Questa volta è l’atmosfera energetica del punk a fondersi con l’elettronica. Il testo stimola ed esorta l'ascoltatore a superare i propri limiti, smettendo di preoccuparsi delle aspettative e delle pressioni sociali.

Il 2023 è segnato inoltre dall’importante vittoria del Tour Music Fest 2023, contest europeo che vede primeggiare i KP su centinaia di band selezionate. Vincono inoltre il “Premio Riunite” che li porterà a collaborare con il produttore discografico Valter Sacripanti nel 2024 alla creazione di un nuovo singolo. Il 02 maggio 2024 esce “Key-P”, brano che unisce la potenza dell'Hard Rock con l'elettronica, creando un connubio di potenza ed eleganza travolgente. Il testo stimola l'ascoltatore a perseverare nei propri ideali senza farsi scalfire o influenzare da nessuno. Il 2024 porta, inoltre, i KP in giro per tutta l’Italia con un impegnativo Summer Tour composto da 20 palchi importanti con aperture ad artisti come Meganoidi, Modena City Ramblers, La Sad, Punkreas, Piotta, NoBraino, Sud Sound System, Bambole di Pezza, affermandosi sempre di più nella scena musicale italiana e lasciando il proprio segno distintivo in ogni occasione. Con la conclusione del Summer Tour 2024, tutte le energie sono ora convogliate sull'uscita di “Adrenaline” in collaborazione con il Tour Music Fest ed il produttore discografico Valter Sacripanti ed il “Premio Riunite” che ha finanziato il progetto. Il 26 settembre 2024 viene pubblicato "Adrenaline", che punta ad esprimere l'adrenalina, appunto, che si prova quando si è sul palco. Un momento catartico in cui tutto si muove più lentamente e tutto ciò che rimane è la piena soddisfazione e consapevolezza dell'aver dato il massimo.

La band è anche presente assiduamente sui social, per rendere i fans partecipi delle proprie esperienze, condividendo i retroscena dei concerti attraverso una serie di vlog pubblicati sul loro canale Youtube e parlando con la community tramite appuntamenti live su Instagram e Twitch.