Per la prima volta in Italia, il sipario del Teatro Manzoni di Milano si apre su "Tootsie", la commedia musicale che promette di incantare e intrattenere il pubblico durante le festività natalizie. Firmata e adattata in italiano da Massimo Romeo Piparo, questa rappresentazione è destinata a diventare un evento culturale imperdibile. La trama, ispirata al celebre film del 1982 diretto da Sydney Pollack e interpretato dal leggendario Dustin Hoffman, racconta una storia di identità, amore e risate, portando sul palco un messaggio profondo e attuale.

La musicalità coinvolgente e le coreografie accattivanti rendono "Tootsie" un'esperienza sensoriale unica. La capacità di Piparo di adattare il testo mantenendo l'anima originale del film, pur arricchendolo con una vena ironica e dissacrante, rappresenta un notevole successo artistico. La storia, seppur leggera, affronta temi complessi come il sessismo, il patriarcato e l'identità, utilizzando l'arte del musical per stimolare riflessioni importanti.

Protagonisti dello spettacolo sono Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, un duo sorprendente che promette di regalare momenti indimenticabili. Conticini, già noto per la sua esibizione in "Mamma Mia!" e "The Full Monty", porta sul palco una freschezza e un carisma indiscutibili. D'altra parte, Iacchetti, dopo il suo trionfale ritorno nel musical con "Il Vizietto", regala al personaggio una profondità comica e un’eleganza straordinaria. Insieme, creano una chimica palpabile, capace di trascinare il pubblico in un vortice di emozioni.

Massimo Romeo Piparo non si limita a ricreare la magia del film; riesce a restituire una lettura contemporanea ai temi trattati. In un'epoca in cui la società è attraversata da dibattiti accesi riguardo all'identità e ai ruoli di genere, "Tootsie" si pone come una celebrazione della diversità e dell'autenticità. Attraverso il sorriso e la musica, lo spettacolo invita a riflettere sulla distinzione tra l'essere e l'apparire, sollevando interrogativi ancora rilevanti e necessari.

"Come sempre il Teatro arriva più in fondo e in modo più diretto al cuore dei temi fondamentali della nostra società," afferma Piparo. Queste parole risuonano forti e chiare nel contesto di un'opera che, pur nella sua leggerezza, ha la potenza di mettere in discussione convenzioni radicate e stereotipi. La forza della musica diventa un veicolo per comunicare messaggi profondi, rendendo ogni canzone un momento di riflessione ma anche di puro intrattenimento.

"Tootsie" debutterà il 26 dicembre e resterà in scena fino al 1 gennaio, promettendo di essere un’opzione ideale per chi cerca un’esperienza teatrale durante il periodo festivo. Con un cast di talentuosi attori e una produzione curata nei minimi dettagli, lo spettacolo è pronto a conquistare il cuore degli spettatori milanesi. La magia delle feste si unisce così a quella del teatro, offrendo un'opportunità perfetta per condividere risate e riflessioni in compagnia di amici e familiari.

In conclusione, "Tootsie" non è solo un musical; è un'esperienza che invita alla riflessione e al divertimento. La combinazione di una storia classica e una rielaborazione moderna la rende un evento imperdibile per gli amanti del teatro e non solo. Massimo Romeo Piparo, con la sua visione artistica, ci regala un'opera che ci sfida a guardare oltre le apparenze, celebrando l'amore, l'amicizia e l'accettazione in tutte le loro forme. Non resta che acquistare i biglietti e lasciarsi trasportare dalla magia di "Tootsie" al Teatro Manzoni di Milano. Questo Natale, viviamo insieme un’avventura indimenticabile sotto il segno del musical!

TOOTSIE

Musica e testi di David Yazbek

Libretto di Robert Horn

Tratto dalla storia di Don McGuire e Larry Gelbart e dal film Columbia Pictures prodotto da Punch Production, interpretato da Dustin Hoffman

Regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina

in accordo con Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu

TEAM CREATIVO

Emanuele Friello Direzione Musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Roberto Croce Coreografie

Umile Vainieri Luci

Stefano Gorini Suono

Con Paolo Conticini nel ruolo di Michael Dorsey/ Dorothy Michaels

con la partecipazione di Enzo Iacchetti nel ruolo di Jeff

E con

Beatrice Baldaccini/ Julie

Ilaria Fioravanti/ Sandy

Matteo Guma / Max

Massimiliano Carulli / Ron

Elena Mancuso-Gea Rambelli / Rita

Sebastiano Vinci / Stan

Nico Colucci / Clark

Fabrizia Scaccia / Suzie

Roberto Tarsi / Stuart

Ensemble

Martina Bassarello

Benjamin Bemporad

Matteo Germinario

Silvia Giacobbe

Paolo Giammona

Ginevra Grossi

Clara Intorre

Alice Longo

Denis Scoppetta

