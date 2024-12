Torna, nel 2025, a Milano, l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso!

Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento organizzato da Radio Italia, in collaborazione con il Comune di Milano, è in programma venerdì 30 maggio 2025, in Piazza Duomo.

L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia, dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto, al telefono, dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: "Anche quest’anno, siamo felici di annunciare la data del nostro Radio Italia Live – Il Concerto: venerdì 30 maggio 2025, Piazza Duomo si riempirà di musica e di sorrisi, regalando una serata di spensieratezza, a Milano, e a tutte le persone che verranno. Stiamo già lavorando al cast, che sarà bellissimo e saprà, senz’altro, farci divertire. Ringrazio il Sindaco Giuseppe Sala e il suo staff per permetterci di vivere, ancora una volta, questa grande festa, in una cornice così straordinaria".

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: “È ufficiale: il 30 maggio, Radio Italia Live – Il Concerto sarà, di nuovo, in Piazza Duomo, un evento che è, ormai, una tradizione, arrivato alla sua dodicesima edizione, e che rappresenta una vera e propria festa, in sicurezza, per Milano. In un momento complesso, iniziative, come questa, sono importanti per riunire la città con entusiasmo e positività. Sono grato a Mario Volanti e a tutta Radio Italia, per l’impegno e per il contributo che danno alla città di Milano”.