12 maggio, Andrea Mattei (m2o) al Lido di Bellagio (CO)

L'estate 2018 al Lido di Bellagio (CO) è già iniziata ed è tutta da vivere. Dopo il Summer Opening con Touch Down Ibiza il 5 maggio, il 12 maggio si continua a ballare forte con Andrea Mattei, una delle voci simbolo di m2o e dj capace di far scatenare ogni pubblico. Proprio m2o è anche radio partner dell'evento. I dj resident Jahn e Ser J e pure il dj guest Alex Roshant. L'animazione è a cura di Sweet Senzation Ibiza.

Andrea Mattei inizia la sua carriera radiofonica nel 1994 in una piccola radio di Roma, poi arriva il salto a Radio Globo e dopo 9 anni di successi romani, riceve la chiamata di m2o. Da 6 anni conduce prima insieme a Renee Petrova ed oggi con Manuele Doriani il programma serale m2o Party, appuntamento fisso del ritorno a casa a fine giornata. Contemporaneamente alla radio, si esibisce anche in discoteca come vocalist e come dj, toccando tutte le regioni di Italia e lavorando nei top club del paese come Pineta di Milano Marittima, Sesto Senso a Lonato del Garda, Beach Club di Forte dei Marmi, Fellini di Pogliano Milanese e Gilda di Castelletto Ticino. L'intenso impegno lo porta a condividere consolle con Prezioso, Albertino, Fargetta, Molella, Provenzano e molti altri nomi del clubbing italiano.

Di luoghi affascinanti come il Lido di Bellagio, anche in un paese splendido come l'Italia, ce ne sono davvero pochi. Far festa qui è davvero un'emozione, visto che lo scenario, è unico, da cartolina e l'ambiente è internazionale, visto che la Perla del Lago di Como è frequentata da turisti di tutto il mondo, statunitensi e non solo. Molti, anzi quasi tutti i i dettagli di una primavera estate tutta da sognare sono ancora da svelare... ma la scelta giusta è comunque frequentare questo spazio d'eccellenza.

E se piove? Al Lido di Bellagio Si balla dentro e fuori, anche quando piove, visto che Lido di Bellagio è una struttura veramente polivalente. Il Dress Code è semplice: SMILE ;), ovvero sorridi e il gioco è fatto.

Evento Facebook con tutti i dettagli

https://www.facebook.com/events/129975091195980/

Lido di Bellagio

Via Paolo Carcano 1, Bellagio (Como)

www.facebook.com/pg/LidoDiBellagio

http://www.lidodibellagio.com

info: 031 951195, 348 7514196