E’ partito con grande slancio, l’edizione 2024/25 del “Tour delle Patacche de.co. 2025”, un itinerario enogastronomico che vede la partecipazione dei ristoratori di Serrone, che in ogni tappa presentano la loro preparazione del piatto tipico della cucina serronese : “le Patacche”.

La prima tappa si è svolta lo scorso giovedì 5 dicembre presso il Ristorante “Il San Michele”, un evento inaugurale che ha visto una grande partecipazione di commensali, presente anche il Sindaco Giancarlo Proietto (nella foto in alto con Fabio Lolli) e vari amministratori dei paesi limitrofi, ed in rappresentanza della Regione Lazio il consigliere regionale Flavio Cera.

Il San Michele di per sé rappresenta un luogo simbolo della cucina serronese e di riferimento per tutta l’area nord della Ciociaria, accogliente, curato nei particolari, con una cucina di eccellenza e sapientemente guidato da Fabio Lolli e Barbara Proietto, che hanno raggiunto egregiamente l’obiettivo della serata deliziando tutti i partecipanti, con la preparazione tradizionale e variata di questo primo piatto emblema della gastronomia serronese.

“Un piatto -sottolinea Fabio Lolli- che racchiude in sé non solo sapori unici, ma anche antiche usanze e importanti significati. un piatto tipico di Serrone che ne racconta la storia ed ancora oggi, le patacche sono il piatto della domenica per i serronesi , nel menu de “Il San Michele” le patacche non mancano mai, e sono ricercatissime. Qui rispettiamo la tradizione dei prodotti della gastronomia locale, li valorizziamo ed in essi investiamo il nostro interesse verso l’innovazione”.

C’è da dire che il risultato, di quest’impegno e passione che si manifesta al San Michele, ottiene come in questa serata, il plauso di tutti che hanno gradito ed elogiato il menù. Il tour continua con la seconda tappa il prossimo 16 gennaio 2025 al Ristorante La Conca.