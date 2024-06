Andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno il primo dibattito tra i due principali candidati alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, l'attuale presidente Joe Biden (partito democratico) e lo sfidante Donald Trump (partito repubblicano), anche lui già alla guida del paese tra il 2017 e il 2021.

La media dei sondaggi a livello nazionale vede Trump in vantaggio, ma non con un margine irrecuperabile. Inoltre, mai come in altre occasioni questo dibattito sarà seguito dagli elettori americani. Secondo i sondaggi sarà il 70% dei votanti ad assistervi... un vero record.

E l'altro dato ancor più interessante è che questa elezione registra anche la percentuale più alta di adulti, almeno negli ultimi trent'anni, che ha espresso opinioni negative su entrambi i candidati (sondaggio Pew Research Center), superiore anche a quella di quattro anni fa.

Come dar loro torto? Sul palco di Atlanta, dove si svolgerà il dibattito, saranno di fronte un 81enne che ha difficoltà di deambulazione e spesso evidenti défaillance cognitive (Biden) e un quasi coetaneo (Trump ha 78 anni) che non si vergogna a dire di voler instaurare (seppur temporaneamente) una dittatura e che spesso fa dichiarazioni prive di senso compiuto (lasciando da parte i contenuti).

Come sia possibile votare per uno di questi due candidati è un mistero, ma per motivi del tutto diversi sembra che nei due schieramenti ci siano comunque anche degli americani disposti a farlo.

Il dibattito è moderato da Jake Tapper e Dana Bash della CNN e avrà una durata di 90 minuti. Il microfono di un candidato sarà disattivato durante le risposte dell’altro e nessuno strumento sarà disponibile per consentire alle due parti, staff compreso, di ricevere comunicazioni. Diversamente dal solito, in sala non sarà presente il pubblico.

Il dibattito inizierà alle 3:00 ora italiana e da noi verrà trasmesso su Sky e su Nove. Naturalmente, per chi non abbia problemi con l'inglese (ma forse bisognerebbe dire con l'americano), il dibattito potrà essere seguito sui canali all news accessibili anche tramite Internet.