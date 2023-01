Oggi è il giorno di Ramstein e delle notizie relative alla difesa dell'Ucraina, supportata da settimane e settimane di attività diplomatica. Non tutto può essere detto in pubblico, di ciò di cui si discute a Ramstein. È una riunione a porte chiuse e deve esserlo. Ma in generale, possiamo concludere che ciò che si è stabilito oggi a Ramstein rafforzerà la nostra resistenza.I partner sono fermi nella loro convinzione di sostenere l'Ucraina quanto sia necessario per la nostra vittoria. Sì, dovremo ancora lottare per la fornitura di carri armati moderni, ma ogni giorno rendiamo più evidente che non c'è alternativa per non arrivare a tale decisione.Oggi mi sono rivolto ai partecipanti alla riunione di Ramstein, il nostro gruppo di contatto per la difesa. E ringrazio tutti i partner che hanno sostenuto fermamente la posizione ucraina nelle discussioni che hanno avuto luogo.In generale, durante la settimana sono stati ottenuti diversi risultati, grazie alla nostra maratona diplomatica, che va avanti dalla mia visita a Washington. Chiamate e trattative giornaliere. Pubbliche e non.Siamo riusciti a rafforzare in modo significativo la nostra artiglieria. È estremamente forte, sia in termini di armi che di munizioni. Abbiamo ottenuto buoni risultati con i veicoli corazzati: diverse centinaia di veicoli da combattimento sono stati aggiunti al nostro arsenale. Risultati significativi sui razzi per i sistemi a lancio multiplo e sui nostri cannoni per l'antiaerea.Uno dei più grandi pacchetti di difesa è stato annunciato dagli Stati Uniti. E ringrazio il presidente Biden, tutti i membri del Congresso, tutti gli americani che SANNO che la libertà non può essere sconfitta.Grazie ai nostri alleati europei, tutti i paesi che questa settimana hanno fatto un altro passo avanti nel sostenere la nostra difesa comune. Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Regno Unito, Finlandia, Paesi Bassi e altri... grazie! Grazie al Canada... e personalmente al Primo Ministro Trudeau!L'unica cosa che vale la pena sottolineare è il tempo, il tempo di consegna. Ogni accordo deve essere attuato il più rapidamente possibile, per la nostra difesa. Anche la prossima settimana, alla quale ci stiamo già preparando, dovrebbe portare i suoi frutti difensivi.Oggi ho incontrato i senatori statunitensi che sono arrivati ​​a Kiev: i signori Graham, Blumenthal e Whitehouse. Quest'anno è estremamente importante non rallentare il ritmo della nostra cooperazione – tra Ucraina e Stati Uniti – in tutti gli ambiti. Sono sicuro che sarà così.L'argomento principale è, ovviamente, la difesa. Protezione del nostro cielo, carri armati, missili a lungo raggio per liberare il nostro territorio. Ho sentito comprensione per le nostre necessità.Ho parlato con il presidente della Turchia, Erdogan, della situazione generale sul campo di battaglia in Ucraina e delle nostre regioni sul Mar Nero. Su come implementare punti specifici della nostra Formula di pace... Ringrazio Erdogan per aver sostenuto la nostra visione della sicurezza. ...

Così, nel solito riassunto serale agli ucraini sull'andamento della guerra in corso, Zelensky ha commentato i risultati della riunione di Ramstein, ritenuta, in base alle sue parole, positiva. E come par di capire, la questione della fornitura dei Leopard tedeschi pare solo rimandata.

Sul fronte militare, l'intelligence britannica sostiene che le truppe ucraine abbiano fatto progressi, seppure di scarsa entità, nell'oblast di Donetsk, nei pressi di Kreminna, mentre i mercenari russi della Wagner affermano di aver catturato il villaggio di Klishchiivka, che si trova a 10 chilometri a sud di Bakhmut, secondo quanto riferito dalla Tass.

Lo Stato Maggiore di Kiev ha pubblicato l'ultimo elenco delle perdite subite dai russi in ucraina, a partire dal 24 febbraio 2022: 120.160 uomini, 3.140 carri armati, 6.256 veicoli corazzati da combattimento, 4.918 autocisterne, 2.135 sistemi di artiglieria, 443 sistemi per il lancio multiplo di razzi, 220 sistemi di difesa aerea, 287 aeroplani, 277 elicotteri, 1.891 droni e 17 imbarcazioni.