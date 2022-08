Di Vincenzo Petrosino - Salerno -

Conte si sente "leader" senza rendersi conto che per i vecchi del M5S, GLI ATTIVISTI STORICI, questa è una bestemmia.

Il rinnegare le origini, è solo per dar vita ad un nuovo partito che cerca una quarantina di posti al sole per poi andare con il Pd... Che delusione il Movimento 5 stelle.

Ma a conti fatti, anche se si dice che sono in ripresa (forse al sud?), la probabilità che l'Italia vada a destra è alta... Cosa farà Conte?

Ci siamo sorbiti le chiacchiere del "leader" dei 5stelle e adesso vedremo come continuerà e finirà la partita.

"In politica - ha detto Giuseppe Conte a "Mezz'ora in più", su Rai 3 - pensare di governare da soli, anche se me lo auguro, è improbabile e la prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il Pd ci può stare.Però dico al Pd e ai nostri elettori: le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti. D'ora in poi noi ci siederemo a un tavolo con condizioni più chiare del passato, declinando principi politici ancora più elevati e ambiziosi e non cederemo su nulla".

Conte è un "leader" calato dall'alto , che ha calato 15 dei suoi che a loro volta caleranno altrettanti consulenti e amici.

Già alcuni nomi hanno dimostrato tutti i loro limiti. Ricordo i calati dall'altro che ....avrebbero fatto tremare i polsi.....e sappiamo cosa è accaduto. Molti appena hanno capito " dove si erano messi " sono fuggiti a gambe levate.

Il Movimento cinque stelle è quella cosa che se non la conosci bene " la voti "

Alcuni ex , SI STANNO PRODIGANDO, li ritroveremo ancora da qualche parte a fare danni all'umanità .

Non credo che gli italiani, quelli che votarono M5s e specialmente gli attivisti vecchi e ancor di più i "trombati storici" delle parlamentarie voteranno più M5s.

Il 10% al nord è una chimera....purtroppo al Sud lo specchietto del reddito di cittadinanza forse farà votare un certo numero di persone. Molte diciamolo chiaramente sono persone che stanno imbrogliando, sono badanti al nero che sono in altro paese e percepiscono qui il reddito..... sono famiglie che hanno fatto i salti per " apparare la dichiarazione dei redditi " ....si sono fatti ridurre stipendio..... hanno cambiato residenza , qualcuno si è separato.....

Il reddito di cittadinanza sarà comunque rivisto , per cui anche quei voti rappresentano voti persi .

Questa misura và rivista come vanno rivisti i Bonus di cui tanto si riempie la bocca il M5s.......molti giunti a delinquenti e truffatori, procedura complessa e sempre cambiata.





