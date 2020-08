Troppe deroghe alla vecchia ideologia e allo statuto, a soli 7 anni da quel fatidico boom del 2013, tanto che in molti che credevano e che hanno contribuito a far crescere il Movimento Cinque Stelle, oggi si ritrovano tra le mani un’altra cosa.

Esistono anche gravi difficoltà di comprensione tra vecchi e nuovi attivisti del Movimento. Quelli senza una storia si ritrovano tra le mani un nuovo giocattolo, un nuovo "partito" a cui dare il voto, come anche un'opportunità da sfruttare per far carriera.

Quante volte abbiamo ascoltato i "big" del fu Cinque Stelle sentir dire che dopo due mandati tutti avrebbero dovuto lasciare l'ultimo incarico istituzionale occupato e ritornare alla precedente attività?

Quello dei due mandati era uno dei temi costitutivi del Movimento, che più di altri hanno fatto presa sugli attivisti. Adesso, invece, non è più così.

Vien da sorridere pensando alle prime espulsioni dal Movimento di persone colpevoli di essere andate in tv o solo di aver "pensato" di poter fare apparentamenti con altri partiti!

Oggi si deve decidere attraverso la famosa, contestata e in fondo poco chiara piattaforma Rousseau se derogare ai due mandati e agli accordi con altri partiti. Un vecchio attivista del fu Movimento di Casaleggio padre rabbrividirebbe oggi a pensare a liste congiunte con altri partiti… Vedere le cinque stelle insieme al Pd per molti è un assurdo, una vergogna, un TRADIMENTO.

Grillo, marzo 2017: “Una delle regole fondanti è quella dei due mandati elettivi a qualunque livello… Questa regola non si cambia né esisteranno mai deroghe ad essa”… Gianroberto Casaleggio: “Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli”…

Caro "Movimento FU Cinque Stelle" e cari amici di un tempo passato, ma dove state andando e specialmente dove pensate di andare?



Quella poltrona che tanto negli anni precedenti al 2012 avete "schifato", combattuto e contestato ora è diventato così tanto comoda?

Ma davvero trascorrere anche i migliori anni della propria vita seduti a Roma è cosa tanto inebriante? Un nuovo Lsd?

Avete dimenticato le tante segnalazioni fatte ai comuni, quante volte sotto i gazebo, l’unico che avevamo, abbiamo parlato di onestà, di democrazia, di diretta streaming?

Vi ricordate Salvo Mnadarà, nostro comune amico, icona del famoso tour? E Gianroberto, se fosse oggi tra voi… siete sicuri che vi direbbe "Bravi ragazzi?" La bicicletta vi è piaciuta, lo disse a Roma, forse alla prima riunione.... ma oggi pedalate male e con rapporti sbagliati.

“Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli…” e aggiungo anche che cambi l’essenza stessa di ciò in cui hai fino ad oggi creduto.

Non mi sembrava che i Fo, padre e figlio, fossero troppo entusiasti dei vari cambiamenti del Movimento già nel 2015.

Non credo, davvero, che quella intrapresa sia la strada giusta… cambiare per rimanere al potere.

Ricordate Movimento X? Quella esperienza doveva servire a mantenere uniti i fuoriusciti, gli espulsi e altri per ritornare in futuro nuovamente insieme.

Quello, oggi, rappresenta quasi certamente quello che una volta era il vero Movimento Cinque Stelle.

Non raccontate a me che i tempi sono cambiati, che siete al governo, che tutto si evolve, ecc., perché dovrei dirvi con chi siete adesso, cosa eravate e chi avete messo su tante, troppe poltrone.

Ricorderò sempre quelli che partirono dalla stazione di Napoli centrale per essere i "nostri" terminali di rete... come eravate diversi allora...

Quell'immagine la conservo. Ne farò una foto ricordo e ve la spedirò con affetto.



