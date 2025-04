Pasqualino Monti, AD di Enav, si è soffermato sui risultati record raggiunti nel 2024 su tutti gli aspetti economici. I traguardi sono stati ottenuti grazie a una strategia impostata sull’espansione nei mercati internazionali e in quello non regolato, che ha permesso una crescita del traffico sia passeggeri che cargo.



Pasqualino Monti: i successi raggiunti da Enav nel 2024

In occasione del roadshow di Enav —la Società che gestisce il traffico aereo civile— per la presentazione dei risultati relativi all’anno 2024 e del nuovo Piano Industriale 2025-2029, l’AD del Gruppo Pasqualino Monti si è soffermato sui traguardi raggiunti. Il manager ha annunciato l’apertura di tre nuove sedi, a partire dal primo semestre dell’anno corrente, in India, Arabia Saudita e Brasile. “Siamo molto soddisfatti anche per quello che è l’andamento non solo per il 2025, ma anche per i futuri anni, in termini di traffico sia passeggeri che cargo. I voli cargo — ha evidenziato Pasqualino Monti — stanno crescendo molto, soprattutto in alcuni aeroporti del nord Italia”. Obiettivi rilevanti raggiunti anche nel settore della vendita all’estero, avendo ampliato i propri mercati di riferimento grazie alla guida del manager e anche al sostegno del Governo.



Pasqualino Monti: record di risultati per Enav

Il 2024 ha rappresentato un anno di successi per Enav, come ha riportato anche Pasqualino Monti, poiché sono stati raggiunti record storici per il Gruppo. “Il 2024 ha fatto segnare dei record in ogni singola voce del nostro conto economico con i migliori risultati di sempre, in termini di marginalità, di utile netto, di fatturato e anche in termini di dividendo — ha dichiarato Pasqualino Monti — il più alto che la nostra società abbia mai staccato per i suoi azionisti e di questo siamo molto contenti”. Il successo raggiunto in ogni ambito è stato supportato da un’azione strategica, basata sull’attività di spinta sui mercati non ancora esplorati, come il non regolato e quelli internazionali.