Venerdì, inizierà in pista il quarto appuntamento della stagione 2025 di Formula 1, il GP del Bahrain, che si disputa sui 5,4 Km del tracciato di Sakhir che i piloti dovranno percorrere per 57 volte.

Gran Premio inaugurale, quello del Bahrain, sul tracciato di Sakhir, dove la scorsa settimana si sono svolti i test delle monoposto: 57 girim ciascuno di 5,4 Km, 15 curve e 3 zone DRS.

Il circuito del Bahrain, con le sue 15 curve che alternano tratti a bassa, media e alta velocità, rappresenta un banco di prova per piloti e team. La prima staccata costituisce il punto più favorevole per i sorpassi: si frena bruscamente da oltre 300 km/h per affrontare una esse con prima curva a destra. Un'altra occasione di sorpasso è offerta da curva 4, che prelude al secondo settore, più tecnico e tortuoso. Ci sono tre zone DRS: una tra le curve 3 e 4, un’altra tra la 10 e la 11 e l’ultima lungo il rettilineo principale.

Per il team principal Ferrari, Frédéric Vasseur, "il fatto che la quarta gara della stagione si disputi in Bahrain ci offre la possibilità di misurare i progressi che abbiamo fatto nella gestione della SF-25 rispetto ai test di un mese e mezzo fa. Sappiamo che ci manca ancora della prestazione per essere in grado di lottare con McLaren e crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilancio vettura.

È su questo aspetto che ci concentreremo a Sakhir, anche con il supporto di chi opera in fabbrica a Maranello. Dobbiamo curare nei minimi particolari tutte le fasi del weekend, consapevoli che anche solo un decimo di guadagno può significare stare davanti ad alcuni dei nostri rivali tanto al sabato in qualifica che la domenica in gara".







Il calendario della gara:

Venerdì 11 aprile

Prove 1 - 13:30 - 14:30

Prove 2 - 17:00 - 18:00

Sabato 12 aprile

Prove 3 - 14:30 - 15:30

Qualifiche - 18:00 - 19:00

Domenica 13 aprile

Gara - 17:00