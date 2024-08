Dopo la perdita di elio che aveva causato il mancato lancio previsto per il 27 agosto, anche le finestre programmate per i due giorni immediatamente successivi non potranno essere utilizzate.

Il nuovo ritardo imposto da Space X al via della missione Polaris Dawn, è stato motivato dalle previsioni meteo sfavorevoli che avrebbero potuto interessare le aree di ammaraggio della navicella Dragon, previste al largo della costa della Florida.

Non è stata indicata, al momento, una nuova data per la partenza della missione, con i team di SpaceX che continuano a monitorare le condizioni meteo in modo da stabilire quelle più favorevoli sia al lancio che e al rientro.