La missione Occhi In Palestina è finita. Ma non è finita.

Siamo tornati, ma con gli occhi pieni di ciò che non si può dimenticare. Abbiamo visto, ascoltato, documentato. Lo abbiamo fatto anche per voi, che ci avete seguito in tantissimi in questi giorni in Cisgiordania. E vi ringraziamo.

Quello che accade nei Territori Occupati è intollerabile. L'occupazione illegale si è fatta ancora più feroce dopo il 7 ottobre. Silenzi complici e governi pavidi lasciano campo libero alla violenza, all’apartheid, alla pulizia etnica.

Il primo atto concreto per cambiare le cose è il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ce lo hanno chiesto con forza i palestinesi. Lo pretendiamo, a partire dal governo italiano.

Noi continueremo. Con 100 iniziative in tutta Italia. Per rompere il silenzio. Per raccontare quello che abbiamo visto. Perché la missione è finita, ma non è finita.





Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli