È programmato per martedì 27 agosto alle 3:38 a.m. (le 9:38 del mattino in Italia), dal Complesso di Lancio 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida, il lancio del Falcon 9 di Space X nell'ambito della missione Polaris Dawn. Nella stessa giornata sono disponibili due ulteriori finestre di lancio con un intervallo di quattro ore: alle 5:23 a.m. e alle 7:09 a.m. Se dovesse esser necessario, il lancio potrà esser ripetuto il giorno successivo agli stessi orari.

Scopo della missione, che prevede più giorni in orbita per i quattro astronauti della navicella Dragon, è quello di raggiungere l'orbita terrestre più alta mai raggiunta dai tempi del programma Apollo ed effettuare la prima attività extraveicolare (EVA) mai effettuata da astronauti commerciali, indossando tute sviluppate da SpaceX. Inoltre, condurranno 36 studi e esperimenti di ricerca in collaborazione con 31 partner, progettati per migliorare la salute umana sia sulla Terra che durante voli spaziali di lunga durata. Infine, testeranno le comunicazioni laser basate sulla rete satellihtare Starlink.

L'equipaggio di Polaris Dawn è composto dal pilota di missione Kidd Poteet, dagli specialisti di missione Sarah Gillis e Anna Menon (ufficiale medico), mentre il comando è affidato a Jared Isaacman.