Netanyahu bombarda Gaza per le sue ragioni politiche che non c’entrano nulla con la sicurezza di Israele, ci hanno detto. Le famiglie degli ostaggi israeliani sono più coraggiose dei governi occidentali.

Perché i governi non hanno il coraggio di dire quello che invece abbiamo sentito con le nostre orecchie oggi da Einav, madre di Matan Zangauker, ostaggio di Hamas, e Yehuda, papà di Nimrod, anche lui nelle mani di Hamas dal 7 ottobre.

“L’orrore del 7 ottobre e il disastro che è accaduto dopo hanno due responsabili: Hamas, senza dubbio, ma anche Netanyahu”, ha ripetuto Yehuda.

Loro vogliono la fine della guerra, perché consapevoli che senza la fine della guerra non potranno rivedere i loro figli. Einav ha espresso la sua sofferenza per l’elevato prezzo che stanno pagando le popolazioni, da entrambe le parti. E ci ha chiesto un impegno concreto per la pace nella sua terra. Abbiamo sentito la loro sofferenza, la paura di non rivedere più i loro figli e a loro abbiamo ribadito la nostra vicinanza, la condanna senza ambiguità del 7 ottobre e l’impegno per la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi.

Gli abbiamo raccontato della nostra missione, ciò che pensiamo dell’occupazione Israeliana, delle violazioni del diritto internazionale e di quello che succede a Gaza.

Un’altra tappa di un viaggio che conferma la necessità di schierarsi sempre dalla parte delle vittime, siano ostaggi rapito in un orribile attentato terroristico, siano civili sterminati sotto tonnellate di bombe o palestinesi costretti a vivere in un regime di apartheid dall’occupazione Israeliana.

