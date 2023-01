Il campione del box-office Avatar: The Way of Water è sempre stato, fin dalle primissime previsioni, il favorito della categoria Migliori Effetti Speciali ai prossimi Oscar, ma al di là dell'atteso verdetto resta da vedere come potrebbe comporsi la cinquina dei nominati di quest'anno.

Su questa lunghezza d'onda la shortlist con cui l'Academy ha selezionato i semifinalisti di questa categoria ha messo fuori gioco 3 titoli che sembrava potessero avere tutte le carte in regola per ottenere la candidatura come Everything Everywhere All At Once, RRR e Pinocchio.

Queste inattese assenze hanno fatto spazio ad una potenziale cinquina nella quale spiccano Top Gun: Maverick inseguito da Black Panther: Wakanda Forever e The Batman. Per il 5° nome gara aperta tra Nope e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.