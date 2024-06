George Russell (Mercedes) ha ottenuto una vittoria inaspettata nel Gran Premio d'Austria dopo un fine gara thrilling, in cui Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris si sono scontrati mentre erano in lotta per la testa della gara, con Verstappen che è finito quinto, nonostante una nuova fermata al box e una penalizzazione di 10 secondi, mentre il pilota della McLaren è stato costretto al ritiro.

Mentre Verstappen era partito bene, mantenendo senza troppi problemi la prima posizione, nell'ultima parte del gran premio si è innescato un emozionante duello con Norris dopo che entrambi hanno effettuato l'ultima sosta ai box al 52° dei 71 giri previsti, poiché la Red Bull ha dovuto fare una rara sosta più lenta a causa di un problema alla ruota posteriore sinistra.

Con un distacco inferiore ai due secondi, Norris era alle calcagna del rivale e ha tentato più di una volta di strappargli la prima posizione, quando al 64° giro i due si sono toccati, costringendo entrambi a tornare ai box su tre ruote avendo una delle posteriori a terra a seguito del contatto.

Verstappen 💥 Norris



Ciò ha permesso a Russell – che era stato a lungo terzo – di prendere il comando della corsa che ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi ottenendo la seconda vittoria della sua carriera in F1.

In quella che potrebbe essere stata una piccola consolazione per la McLaren, Oscar Piastri ha tagliato il traguardo in seconda posizione, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, terzo. Si è aggiudicata la quarta piazza l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, mentre Verstappen - colme detto - ha tagliato il traguardo quinto.

Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen hanno ottenuto un'ottimo risultato per la Haas conquistando rispettivamente il sesto e l'ottavo posto, con la Red Bull di Sergio Perez settima. Daniel Ricciardo ha conquistato due punti per la RB, tagliando il traguardo nono, con l'Alpine di Pierre Gasly che completa la top-10.

È stata l'ennesima giornata sfortunata per Charles Leclerc, che ha visto compromessa la sua gara appena dopo la partenza, a causa dell'ala anteriore rovinata dopo un contatto con Piastri che lo ha costretto a rientrare ai box per sostituirla. Il monegasco ha tagliato il traguardo undicesimo.

Nel mondiale piloti, Verstappen guida con 237 punti, seguito da Norris con 156, mentre Leclerc è terzo, fermo a 150, con 15 punti in più di Sainz, adesso quarto

Tra una settimana le vetture di Formual 1 saranno di nuovo in pista a Silverstone per il GP di Gran Bretagna.