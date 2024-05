Dopo la Coppa Italia del 1963, l'Europa League 2024. La bacheca dell'Atalanta comincia a profumare di storia. Merito di una finale pazzesca, a Dublino, che i nerazzurri hanno stravinto, strameritato, contro il Bayer Leverkusen «imbattibile» di Xabi Alonso: alla fine è un netto 3-0, con tripletta di Lookman.

L' Atalanta vince l'Europa League 2023/24 e conquista il primo trofeo europeo della sua storia, il secondo in assoluto a 61 anni di distanza dalla Coppa Italia 1962/63. I bergamaschi travolgono 3-0 il Bayer Leverkusen nella finalissima di Dublino grazie a uno scatenato Lookman, che indirizza la sfida con due reti già nel primo tempo (12' e 26') e poi chiude i conti con la perla che vale una tripletta leggendaria (76'). La reazione dei tedeschi in entrambe le frazioni è intensa, ma poco efficace e la grande fase difensiva nerazzurra legittima ultimamente un trionfo più che meritato. Xabi Alonso incappa nella prima sconfitta stagionale dopo 51 partite, Gian Piero Gasperini conquista il suo primo titolo in carriera, coronando otto anni strepitosi alla guida della Dea.