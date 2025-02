Domani il nuovo film di Jordan River “Il Monaco che vinse l'Apocalisse” sarà in proiezione al Cinema Rouge et Noir di Palermo come evento speciale, prima dell'anteprima di Hollywood.

La pellicola prodotta da Delta Star Pictures, vanta di un ricco cast: Nikolay Moss, Bill Hutchens, Elisabetta Pellini, Francesco Turbanti, G-Max, Giancarlo Martini e Yoon C. Joyce.

Si tratta del primo film italiano girato in 12K e con un lavoro visivo di grande impatto, tra l’altro il film è rientrato nella Shortlist dei migliori primi 15 film italiani oltre che per altre sezioni anche per gli VFX ai David di Donatello 2025.

All'evento interverranno numerose personalità e professionisti del settore: il vicesindaco e assessore alle Politiche Culturali della Città di Palermo Pietro Cannella e introdurrà la proiezione la manager culturale Rossana Danile.

Tra gli interventi previsti anche quelli del supervisore agli Effetti Visivi Nicola Sganga, già vincitore di 3 David di Donatello, dell’editore Nicola Macaione e dello scrittore Sal Nocera Bracco. L'incontro sarà moderato dal giornalista e direttore del C.S.C. Ivan Scinardo.